ANALIZA Omul care l-ar putea inlocui pe Oprisan la sefia PSD Vrancea. Reactia baronului

El a mai spus ca a luptat ca vrancenii sa aiba un trai mai bun si este mandru de tot ceea ce a reusit sa construiasca in Vrancea in ultimii ani."Dragii mei vranceni, va multumesc din suflet, tuturor! Multumesc si ma inclin cu recunostinta in fata celor care ati avut incredere in mine si in proiectele mele si m-ati votat. Multumesc si celor care ati avut o alta optiune si nu m-ati votat. Am sufletul impacat, pentru ca mi-am dedicat intreaga viata si cariera judetului Vrancea, care este casa noastra. Am luptat si am muncit cu toata forta si determinarea pentru un trai mai bun pentru vranceni si sunt mandru de tot ce am reusit sa construiesc in Vrancea in ultimii ani. Imi doresc ca proiectele de dezvoltare pe care le-am inceput sa fie duse la bun sfarsit, pentru binele dumneavoastra", a scrisluni, pe Facebook.El a adaugat ca este convins "ca timpul va arata justa valoare a oamenilor si a realizarilor fiecaruia"."Pentru mine, lupta continua! Voi ramane acelasi OM, care va fi alaturi de vranceni, le va reprezenta interesele si ii va ajuta, cu toata puterea. Asa sa ne ajute Dumnezeu!", a mai precizatSurse din PSD au precizat pentru Ziare.com ca s-ar putea ca, dupa Consiliul Politic National, sa existe un val de demisii. "Organizatiile care au inregistrat scoruri slabe trebuie sa isi asume responsabilitatea", au precizat sursele din PSD . Astfel, e posibil casa faca un pas in spate si sa renunte la sefia filialei PSD Vrancea.Contactat de Ziare.com,nu a vrut sa faca declaratii, insa a mentionat ca el "este pregatit pentru orice"."Sunt cel mai pregatit om politic. Am fost la sefia Consiliului Judetean Vrancea aproape 30 de ani, totusi", a afirmatpentru Ziare.com.Dacava renunta la conducerea filialei PSD Vrancea, urmatorul care ar putea sa-i ia locul este, care a obtinut un mandat la Primaria Focsani in 2016, si a fost reales in functie si la alegerile din 27 septembrie. Mai mult decat atat,a castigat alegerile, pentru a doua oara, in fata actualului ministru al Dezvoltarii, liberalul"Vreau sa multumesc tuturor focsanenilor pentru faptul ca mi-au oferit posibilitatea de a continua proiectele pentru Focsani si nu in ultimul rand pentru increderea acordata. E o mare onoare, dar in acelasi timp o mare provocare de a nu le dezamagi increderea acordata si imi doresc din tot sufletul ca in acest mandat sa demonstram ca Focsaniul, un minunat oras istoric, este cu adevarat casa noastra", a declarat primarulFost lucrator la ANAF,a beneficiat de sustinerea politica a lui, in perioada 25 august 2011 - 17 mai 2012, fiind chiar consilierul acestuia la Consiliul Judetean Vrancea. Ulterior, din 2012 pana in 2016,a ocupat functia de subprefect. Din 2016 conduce municipiul Focsani.Primarul PSD al Focsaniulu a semnat pe 7 august o dispozitie prin care acesta a desemnat personalul tehnic auxiliar din cadrul Biroului Electoral Municipal Focsani (BEM) pentru alegerile din 27 septembrie.Astfel, conform PNL Vrancea, primarula pus-o in BEM pe fiica sa vitrega,, fiica Lucretiei Misaila (fosta Dumbrava), actuala sotie a primarului, pe soferul sausi pe, cumnata lui, reprezentant al PSD in BEM, amic de-al lui Oprisan si coleg de partid. Editie de Vrancea a prezentat cele 36 de angajari care s-au facut la Primarie in cei patru ani de mandat pe carei-a avut la Primaria Focsani. Astfel, primarul si-a angajat fata vitrega,, ca Sef Serviciu Directia de Asistenta Sociala si pe sotul acesteia,director la Politia Locala.si-a angajat la Primarie si un fost coleg de la Directia de Finante Publice, pe. Drept consilier personal,l-a angajat pe cumatrul sau,Primarul a mai angajat-o pela Directia de Urbanism, fata soferului sau. Ca director la Parking Fosani SA,si-a pus prietenul de vanatoare,mai merge la vanatoare si cu fostul consilier local(PSD), asa ca i-a angajat la Primarie cele doua verisoare:sieste bun prieten cu primarul PSDde la Reghiu, asa ca i-a angajat trei rude in Primaria Focsani:siNu doar fiica luie singurul copil de pesedist angajat la Primarie. Consiliera locala PSDare baiatul angajat la Primarie ca Sef birou Parking si pe nora sa,ca Inspector la Primarie.Si consilierul local PSDa adus pe cineva la Primarie, pe sotia sa,Consilierul local PSDl-a adus la Primarie pe finul sau de cununie,, pe functia de Director CUP Salubritate.Tot pe filiera PSD a venit la primarie si, casatorita cu, membru PSD. Fratele luieste, tot membru PSD, director la CUP Vrancea. Sotia luieste si ea angajata la Primarie, ca director adjunct Directia de Statistica.In 2019, primarul municipiului Focsani,, a fost chemat la audieri de procurorii DNA din Galati. Potrivit realitatea.net, primarul ar fi cercetat intr-un dosar demarat in 2017 care vizeaza o serie de angajari in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice.Alaturi de primar au mai fost chemati la DNA Galati unul dintre cei doi viceprimari,, secretarul municipiului,, si sefa serviciului juridic din Primarie,Caminul pentru Persoane Varstnice a fost in centrul unui scandal , in urma cu aproximativ un an, dupa ce o angajata a reclamat ca ar fi fost sechestrata intr-un birou si agresata de seful institutiei, preotulPrimarul Focsanului a incercat sa introduca o noua taxa in Focsani: taxa pe seminte. Astfel, pentru a parea convingator, primarul a decis sa arunce, in fata celor prezenti in sedinta de Consiliu Local, o punga de seminte. Dupa care a chemat femeia de serviciu pentru a aduna semintele de pe jos.Primarul social-democrat al Focsaniului,, a spus intr-o sedinta de Consiliu Local din 2019, ca exodul vrancenilor si al romanilor, in general, este un fals. Edilul este de parere ca diasporenii se intorc in tara buluc, datorita guvernarii PSD, potrivit Realitatea de Vrancea."Este o falsa opinie a dumneavoastra ca cetatenii din Focsani parasesc tara. Spun cu toata convingerea ca sunt foarte multi cetateni care revin in tara si sunt bucurosi pentru ca administratia publica locala si judeteana se preocupa de crearea unor conditii de viata mult mai bune si prin guvernarea PSD salariul minim pe economie a crescut considerabil, ajungand sa fie comparabil cu salariile din tarile unde au lucrat, ceea ce face mult mai atractiva viata in Romania", a declaratIn emisiunea lunara platita din bani publici, pe care o tine la un post de televiziune local, primarul Focsaniului,, a povestit in special despre masurile pe care institutia pe care o conduce le-a luat pentru prevenirea infectiei cu COVID-19.Edilului i s-a cerut parerea si despre ce crede in legatura cu inchiderea bisericilor pentru public, in perioada de pandemie, masura luata prin Ordonanta Militara Nr. 3, acesta precizand ca este neplacuta, dar necesara."Fiecare cetatean poate sa intre in biserica, sa se inchine, sa se roage, sa aprinda o lumanare, dar nu inseamna ca mai putem participa in numar foarte mare la slujbele religioase. Sunt multe discutii, despre botez, impartasanie, pupatul icoanelor, sunt cateva elemente interpretabile. Daca o luam stricto-sensu ca fiind un act de atingere a unui obiect, da, se poate interpreta. Dar trebuie sa ne gandim ca acolo este puterea divina. Totul este cum abordam. Daca mergem de fatarnicie, atunci exista varianta sa ne si imbolnavim, dar daca mergem cu credinta puternica in suflet ca acolo nu este o lingurita ci trupul si sangele Mantuitorului nostru Iisus Hristos atunci sunt convins ca nu vom avea probleme", a spus edilulAcesta a precizat ca sunt si alte boli transmisibile, precum Hepatita B si C si nu a auzit niciodata ca cineva sa se fi imbolnavit la Sfinta Impartasanie."Daca mergem cu credinta in suflet ca acolo este o taina, uneori marturisita, alteori nemarturisita sunt convins ca cei care au credinta in Dumnezeu nu vor pati nimic daca merg la biserica si iau Sfanta Impartasanie, mai ales in aceasta perioada a Postului Mare", a mai spusPrimarul PSD al orasului Focsani,, a sustinut ca situatia din 2019 la ministerele Dezvoltarii si Transporturilor, unde presedintelea refuzat propunerile premierului, este una "mai putin ortodoxa", pentru ca "noi nu avem un conducator ortodox, desi suntem un popor ortodox"."Iata ca suntem intr-o situatie total neplacuta, ca sa ajungem sa avem o guvernare ciuntita si nici in acest moment sa nu avem in doua ministere extrem de importante ministri pe post, din considerente mai putin ortodoxe. Pentru ca nu avem un ortodox care sa ne conduca, desi suntem un popor ortodox (..) Nu fac politica, dar este o realitate pe care o traim", a declaratPrimarul Cristisi secretarul municipiului Focsani,, i-au dat in judecata pe consilierii locali PNL si pe consilierul ales pe lista UNPR Motivul actiunii in justitie cu "obligatia de a face" si pretinderea platii unui prejudiciu material de a 236.582 de lei, este votul de abtinere dat de cei noua consilieri din opozitie la un proiect ce dateaza de la inceputul lui 2019 care se referea la aprobarea unor documentatii cadastrale, prin care au fost modificate suprafetele unor strazi din Focsani.