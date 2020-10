Marian Oprisan a fost scos de pe lista PSD pentru Senat in care s-a inscris singur. Marcel Ciolacu: "Nu trebuie sa candideze pentru o functie in Parlamentul Romaniei"

"Domnul Marian Oprisan nu trebuie sa candideze pentru o functie in Parlamentul Romaniei", a afirmat Marcel Ciolacu in cadrul unei conferinte de presa, referitor la decizia de a invalida lista propusa cu de la sine putere de fostul lider al PSD Vrancea.Recent, liderul PSD Marcel Ciolacu a fost in Vrancea unde a lasat sa se inteleaga ca nu il va sustine pe Marian Oprisan pentru a candida la Parlament.In replica, Oprisan a organizat un puci. El nu a tinut cont de deciziile sefului sau de partid si, desi a fost demis de la sefia organizatiei judetene dupa ce a pierdut alegerile din 27 septembrie, a convocat o sedinta si s-a pus in fruntea listei candidatilor pentru Senat.In plus, a fost votat "in unanimitate" si un sef nou al organizatiei PSD Vrancea, desi Marcel Ciolacu, presedintele partidului, il desemnase marti pe Angel Tilvar la conducerea filialei judetene. Acesta a fost insa revocat din functie si inlocuit cu un altul, Vasile Carnariu."Aproximativ 90 de membri din cadrul Consiliului Politic Judetean al PSD Vrancea au solicitat convocarea sedintei, pe semnatura. Sedinta este absolut legala si statutara. Marian Oprisan nu a fost unul dintre cei care au convocat sedinta de astazi, sedinta pe care eu am condus-o", a declarat vicepresedintele PSD Vrancea, deputatul Nicusor Halici.