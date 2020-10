Marian Oprisan si-a anuntat retragerea din cursa pentru Senat: "Pun binele comunitatii noastre pe primul loc". Conducerea PSD il eliminase deja de pe listele de la Vrancea

Conducerea PSD a invalidat listele organizatiei conduse de Oprisan

"𝐏𝐫𝐢𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢,In aceasta seara 𝐚𝐦 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬 𝐬𝐚 𝐢𝐦𝐢 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐠 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫, desi am beneficiat de totala incredere si sustinere a colegilor mei primari, pesedinti de organizatii, consilieri judeteni, consilieri locali si simpli membri PSD 𝐌𝐚𝐢 𝐦𝐮𝐥𝐭 𝐜𝐚 𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐫𝐞𝐝 𝐜𝐚 𝐢𝐧 𝐏𝐒𝐃 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 pentru ca doar uniti putem sa luptam si sa aparam interesele vrancenilor. Am luat decizia de a-mi retrage candidatura gandindu-ma si la organizatia PSD Vrancea pe care am construit-o cu multa munca si sacrificii, alaturi de toti colegii mei. Este organizatia care timp de 28 ani a castigat majoritatea alegerilor din Vrancea si sunt mandru ca am fost si am ramas cea mai importanta forta politica a judetului!Stiu ca multi dintre colegii mei nu sunt confortabili cu decizia mea, dar mai stiu ca aceiasi colegi pun, de fiecare data, interesul si binele comunitatii noastre pe primul loc. Acelasi lucru il fac eu, astazi!Am spus-o si o repet, 𝐕𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭 𝐬𝐢 𝐞𝐮 𝐦𝐚 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐣𝐞𝐳 𝐬𝐚 𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐢𝐧 𝐬𝐥𝐮𝐣𝐛𝐚 𝐯𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫 si sa continui sa lupt pentru bunastarea fiecaruia dintre ei. Voi continua aceasta lupta impreuna cu toti colegii mei, cu mai multa determinare si indarjire avand in minte exemplul parintelul Steinhardt care spunea ca biruinta nu este obligatorie, insa lupta este!𝐅𝐢𝐞 𝐜𝐚 𝐚𝐝𝐞𝐯𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐬𝐢 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐞𝐚 𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐧𝐠𝐚 𝐮𝐫𝐚, 𝐝𝐞𝐳𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐜𝐢𝐮𝐧𝐚. Asa sa ne ajute Dumnezeu!", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.Marian Oprisan, fost presedinte al Consiliului Judetean Vrancea timp de 20 de ani, a fost lasat de PSD in afara listelor de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Astfel, PSD a transmis miercuri seara listele definitive de candidati in Vrancea, iar capii de lista sunt Nicusor Halici (Senat) si Angel Talvar (Camera Deputatilor).Acesta a declarat, miercuri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca el nu a vrut sa candideze la alegerile parlamentare, insa colegii lui de la Vrancea l-au sustinut cu ardoare si l-au votat cu unanimitate."Eu nici n-am vrut sa mai candidez, dar colegii mei cu unanimitate m-au sustinut ca eu si alti colegi sa candidam. Eu nu-mi las organizatia la greu si, daca colegii mei au dorit acest lucru cu ardoare, nu puteam sa-i las si le-am respectat decizia", a afirmat Marian Oprisan.Acesta a spus ca liderul PSD, Marcel Ciolacu , trebuie sa explice de ce a propus invalidarea listelor de candidati de la organizatia Vrancea si a sustinut ca, potrivit Statutului PSD, organizatia poate reconfirma listele propuse. "Eu nu am probleme de cinste, de integritate sau de alta natura in PSD sau in Romania", a sustinut Marian Oprisan.Intrebat daca i s-a reprosat ca ar aduce un prejudiciu de imagine partidului, acesta a replicat: "Ce prejudiciu de imagine, daca eu nu am probleme de integritate absolut deloc?"Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat miercuri ca a invalidat listele de candidati pentru parlamentare transmise de organizatia de la Vrancea, adaugand ca Marian Oprisan nu trebuie sa fie pe listele de candidati."Listele de la Vrancea au fost invalidate. Acest lucru inseamna ca se declanseaza din nou procedura si din nou vom lua decizia finala in aceasta seara. Consider ca Marian Oprisan nu ar trebui sa candideze pentru o functie in Parlament, nu este oportun. Este oportun sa ramana vicepresedintele Consiliului Judetean Vrancea", a spus Ciolacu la sediul central al PSD."A fost un vot in Consiliul Politic National. Sub nicio forma nu pun la indoiala votul colegilor nostri. Daca acolo au fost anumite probleme, iar conducerea a decis aceasta schimbare in bine la Vrancea, eu nu am cum sa fiu de alta parere. Imi pare foarte rau pentru dl Oprisan, dar trebuie sa inteleaga ca deciziile sunt pentru schimbarea imaginii partidului. La nivel uman sunt absolut convinsa ca domnul Ciolacu, Grindeanu, Dincu sau Stanescu nu are nimic cu dl Marian Oprisan, insa aceasta a fost decizia politica", a afirmat si Gabriela Firea , intr-o conferinta de presa miercuri.