Scos de Marcel Ciolacu de pe lista candidatilor PSD pentru Senat, Marian Oprisan a fost desemnat vicepresedinte al CJ Vrancea

Scos de pe lista pentru Senat

Marian Oprisan a fost al doilea vicepresedinte ales al CJ Vrancea. Celalalt vicepresedinte al CJ Vrancea a fost ales din partea Aliantei Liberalilor si Democratilor Vrancea, in persoana lui Ionel Cel-Mare. Desemnarea celor doi vicepresedinti ai CJ Vrancea s-a facut prin vot secret.In sala au fost prezenti 31 de consilieri judeteni si presedintele CJ Vrancea, Catalin Toma, in timp ce un consilier din partea USR , Mihaita Lepadatu, una dintre propunerile grupului consilierilor locali PNL -USR pentru functia de vicepresedinte, a absentat de la sedinta, deoarece zilele trecute acesta a fost testat pozitiv pentru COVID-19.Marian Oprisan a fost singura propunere pentru functia de vicepresedinte a grupului consilierilor judeteni ai PSD Vrancea.Conducerea centrala a PSD a invalidat, saptamana trecuta, lista propusa de organizatia PSD Vrancea, dupa ce Marian Oprisan, fostul lider al organizatiei, a convocat o sedinta in care s-a pus primul pe lista senatorilor PSD din judet.In sedinta Comitetului Politic National al PSD, conducerea centrala a invalidat, in unanimitate, la propunerea lui Marcel Ciolacu , lista inaintata de Oprisan.Dupa sedinta, presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat ca "Marian Oprisan nu trebuie sa candideze pentru o functie in Parlament"."Cel mai oportun e sa ramana vicepresedinte la Consiliul Judetean Vrancea. Se declanseaza din nou procedura de desemnare a candidatilor si diseara vom lua decizia privind lista de la Vrancea", a declarat Marcel Ciolacu.