100.000 de euro in opt ani a platit Consiliul Judetean Vrancea pentru masina folosita de Marian Oprisan

"CJ Vrancea are sase masini, printre care si masina care a aparut prin toate pozele posibile si imposibile, Toyota LandCruiser. Masina a fost achizitionata pe 17 decembrie 2012 si a facut opt ani. In opt ani a facut 284.000 de km, iar consumul de combustibil este urias, din punctul meu de vedere, vreo 74.000 de litri. Asta inseamna, daca adaugam si cheltuielile de intretinere - va dau un singur exemplu, in noiembrie, cand masina a avut o problema, o singura piesa la ea a costat 12.700 lei - ca in cei opt ani am cheltuit 100.000 de euro pe o masina", a declarat Catalin Toma.CITESTE SI: Costurile pentru paza sediului PSD Vrancea erau achitate de administratia locala. Presedintele CJ Vrancea opreste platile Acesta a precizat ca masina va fi trasa pe dreapta, deoarece la acest moment nu poate fi vanduta sau data cu titlu gratuit, pentru ca nu a trecut de perioada de amortizare.Masina achizitionata in 2012 ar fi costat circa 80.000 de euro si ar fi fost folosita exclusiv de catre Marian Oprisan, presedinte a CJ Vrancea la vremea respectiva.Catalin Toma a prezentat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, bilantul activitatii la nivelul CJ Vrancea la trei luni de la preluarea mandatului de presedinte al administratiei judetene.