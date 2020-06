Marian Oprisan a ramas fara permisul de conducere

Ziare.

Incidentul in care a fost implicat Marian Oprisan s-a produs pe 29 noiembrie, 2017.Atunci, presedintele Consiliului Judetean Vrancea a fost prins de politisti in timp ce circula cu viteza mare pe un drum european.Politia a anuntat ca "viteza de 191 km/h a fost inregistrata de aparatul radar in cazul unui barbat de 52 de ani, din Vrancea, depistat la volanul autoturismului pe DN 2 E85, in afara localitatii Oreavu".Oprisan a contestat procesul verbal intocmit de politisti si, dupa aproape trei ani de proces, a primit decizia definitiva a instantei conform careia i se respinge apelul.Ca urmare, presedintelui Cosiliului Judetean Vrancea i-a fost retinut permisul de conducere pentru urmatoarele trei luni.Marian Oprisan nu este la primul incident de acest tip. In 2014 el a ramas pieton dupa ce a fost prins de politistii din Bacau circuland cu viteza pe un drum dintr-o comuna.