Omagii demne de "Epoca de Aur", de ziua lui Marian Oprisan: "Este in linia intai in lupta impotriva pandemiei de coronavirus"

"S-a luptat sa atraga bani"

Povestea cu apartamentul

"Presedintele Consiliului Judetean Vrancea si al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Marian Oprisan, isi sarbatoreste astazi, de Inaltarea Sfintei Cruci, ziua de nastere," se precizeaza in editorialul omagial.abunda in figuri de stil la adresa "carmaciului" judetului Vrancea.," este doar un exemplu.Cuvintele frumoase nu se opresc aici, iar laudele cresc spre finalul editorialului.," curg cuvintele frumoase despre Marian Oprisan.Nu in ultimul rand, aflam ca doar cu sprijinul lui Marian Oprisan, peste 300 de mii de stejari au fost plantati in Parcul memoriei nationale, intru cinstirea eroilor care si-au jertfit viata in Primul Razboi Mondial.La final, un mic detaliu electoral: "In data de 16 iulie 2020, Marian Oprisan a semnat, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Vrancea, Certificatul de Urbanism pentru portiunea autostrazii A7 Buzau-Focsani, in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii, iar pe 9 septembrie 2020, Certificatul de Urbanism pentru portiunea autostrazii A7 Focsani-Bacau."De ziua lui, presedintele CJ Vrancea a distribuit pe facebook un mesaj al mamei sale. "Dragul meu, te iubesc pentru miile de lucruri bune pe care le-ai facut pentru oamenii din Vrancea! Stiu ca vei face lucruri marete si in viitor! Voi fi mereu alaturi de tine! Dumnezeu te-a ajutat sa treci peste toate relele acestui pamant si cu toate astea ai ramas #OM".Mass-media a dezvaluit ca mama politicianului toate bunurile familiei. Numele ei apare si in declaratia de avere a lui Nicusor Constantinescu - fost presedinte al Consiliului Judetean Constanta, inchis in acest moment, alaturi de Radu Mazare Elan Schwartzenberg si Sorin Strutinsky, drept coproprietara unui teren din Bucuresti.Marian Oprisan a explicat in 2019, jurnalistei Paula Herlo, despre ce este vorba: "Am vorbit mai multi si voiam sa ne construim un apartament in Capitala, prin asociere am ajuns, cum va spun eu. Eu am mai spus-o si public, da? Mama mea sunt eu, da? Ca sa nu avem niciun fel de discutii."