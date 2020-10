Oprisan a fost ales degeaba vicepresedinte la CJ Vrancea. Presedintele institutiei sustine ca nu ii va da nicio atributie

"Cei doi vicepresedinti primesc delegari de atributii de la presedinte. Va spun de pe acum ca domnul Oprisan n-o sa primeasca nicio atributie in momentul acesta. Intai sa vedem daca e in stare de ceva si dupa aceea mai discutam daca il si punem la treaba si in ce sens il punem. In rest, vrancenii sunt cei care decid. (...) Vicepresedintii nu au o fisa a postului, fiind alesi prin vot al consilierilor judeteni si avand statutul de persoana eligibila, nu au o fisa a postului. Au atributii pe care presedintele, adica eu, va trebui sa le dau, in scris, in functie de pregatirea fiecaruia, de specialitatea fiecaruia", a declarat Catalin Toma.Acesta a subliniat ca, in ciuda faptului ca Marian Oprisan ar putea sa nu primeasca atributii, acesta va fi platit conform functiei in care a fost ales."Vicepresedintele nu are salariu, are indemnizatie. (...) El isi ia indemnizatia oricum, conform legii. Daca nu i-o dai, te da in judecata. Asta inseamna votul, asta inseamna democratia. Acestea sunt niste carente din punct de vedere al raportului moralitatii fata de cetatean", a precizat Toma.Referitor la alegerea lui Marian Oprisan in functia de vicepresedinte al CJ Vrancea, Catalin Toma a sustinut ca acesta a fost ales cu sprijinului celor doi consilieri ai ALDE Vrancea, care "a luat-o pe un drum gresit"."Am avut discutii cu reprezentantii ALDE Vrancea, in special cu domnul Cel-Mare, care a avut tendinta sa ne spuna ca va sustine o majoritate in ceea ce priveste alegerea vicepresedintilor. Ce s-a intamplat, ce farmece i-au facut, ce lucruri s-or fi petrecut in mintea si sufletul celor de la ALDE, chiar nu ma mai intereseaza. (...) Pot doar sa spun ca cele doua voturi care au fost necesare pentru a avea majoritatea nu au fost la PNL USR -PLUS, ci au fost la PSD . (...) Asta este politica, asta este democratia. Din acest moment, este clar ca avem o situatie nu tocmai placuta. Exista in acest moment o constructie politica nu tocmai prietenoasa. Dar asta nu inseamna ca nu o putem face favorabila pentru tot ceea ce inseamna proiectele viitoare. (...) Echipa PNL-USR-PLUS si-a facut treaba. Tradarea celor de la ALDE a fost pe fata si din acest punct de vedere nu pot sa spun decat ca ALDE a luat-o pe un drum gresit. Era deja pe un drum gresit. Noi le oferisem posibilitatea sa vina alaturi de o echipa care isi doreste dezvoltarea acestui judet", a subliniat Toma.In cadrul sedintei ordinare a CJ Vrancea de joi, Marian Oprisan a fost ales vicepresedinte al CJ Vrancea, cu 17 voturi din cele 32 posibile, in timp ce contracandidatul sau, Mihaita Lepadatu, propus de PNL si USR, a fost votat de 15 consilieri judeteni. Celalalt vicepresedinte al CJ Vrancea va fi Ionel Cel-Mare (ALDE), care a fost ales cu 31 de voturi din 32 posibile