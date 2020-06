Marian Oprisan cere demiterea conducerii DSP si a Spitalului Judetean, dupa cresterea numarului de cazuri de COVID

Ziare.

Intr-un comunicat de presa, Marian Oprisan a solicitat ministrului Sanatatii demiterea de urgenta a sefilor DSP si ai Spitalului Judetean si numirea in functii a unor medici cu experienta care sa stie sa gestioneze criza coronavirusului."In Vrancea suntem abia acum in plina epidemie de COVID-19, cu o crestere alarmanta de peste 60 de cazuri pe zi, iar PNL continua sa isi bata joc de de sanatatea vrancenilor! Miercuri, 17 iunie, judetul nostru a fost pe primul loc pe tara in ceea ce priveste numarul de cazuri raportate in 24 de ore!Este inacceptabil ca vrancenii sa fie cobai ai acestor oameni care nu au ce sa caute in functii de conducere si sunt in stare sa calce peste cadavrele vrancenilor infectati pentru a-si proteja interesele! Incapabililor, ati adus Vrancea pe locul II in Romania, dupa Suceava, cu 2,58 cazuri de imbolnaviri la mia de locuitori!Este inadmisibil ca, dupa 3 luni de la aplicarea masurilor restrictive, Vrancea sa riste sa ia locul Sucevei! Asist oripilat la paralizarea sistemului medical din Vrancea de catre conducerea incompetenta a Spitatului Judetean si a DSP Vrancea, care nu au reusit sa puna in functiune, nici in al treisprezecelea ceas, aparatul de testare COVID-19, aparat ce a fost cumparat din banii Consiliului Judetean Vrancea si care zace de doua luni neutilizat! O asemenea atitudine este condamnabila si incalca orice urma de responsabilitate civica. Situatia in care ne gasim demonstreaza, inca o data, managementul dezastruos practicat de sleahta de amatori care a fost numita in gestionarea unei asemenea crize de proportii uriase", a afirmat Oprisan.El a adaugat ca protesteaza "vehement impotriva acestei incompetente criminale, care pune in pericol siguranta vrancenilor si dreptul acestora la servicii medicale"."Solicit ministrului sanatatii demiterea de urgenta a conducerii Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani si a conducerii DSP Vrancea, precum si numirea unor medici cu experienta si a unor manageri competenti, care sa gestioneze aceasta catastrofa la care s-a ajuns din cauza incompetentei PNL!", a transmis Oprisan.Prezent vineri la Focsani, ministrul Sanatatii,Ministrul a spus insa ca in toata tara s-a constatat o crestere a numarului de cazuri, si nu doar in Vrancea."Cresterea numarului de cazuri este in toata tara. In ultimele zile, cam toate judetele au fost afectate de acest numar de cazuri. Am vrut sa fac o evaluare atat a DSP-ului, cat si a spitalului, am discutat si vis-a-vis de acel Real Time PCR, voi face si niste evaluari si deciziile vor fi in concordanta si cu evolutia, dar si cu necesitatea acestui spital", a declarat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii s-a aflat, vineri, in Vrancea, unde a vizitat Serviciul Judetean de Ambulanta, Sectia de Boli Infectioase a SJU Focsani si a avut discutii cu reprezentantii Spitalului Judetean si ai DSP Vrancea, precum si cu prefectul judetului, Gheorghita Berbece, pe tema gestionarii cazurilor de COVID-19.Judetul Vrancea a ajuns, vineri, laVrancea aflandu-se pe locul al doilea pe tara, dupa Suceava, ca rata de infectari raportata la mia de locuitori.