Marian Vanghelie, noi declarații despre conflictul cu fosta sa parteneră. „Eu o și urmăresc cu mașina, nu e nimic nou”

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a dat o serie de explicații după ce a fost acuzat că a amenințat-o pe fosta sa parteneră, Oana Niculescu-Mizil. Pe numele său a fost emis un ordin de protecție duminică, 31 august.

”Să vă spun un lucru pe care nu ar trebui să vi-l spun, dar vi-l spun. Acum două săptămâni, fetița a vrut să se ducă la un concert la Londra. Din anumite motive, pe care nu vreau să vi le spun, nu i-am dat declarație notarială să poată merge. Nu că nu îmi convenea (n.r. anturajul), nu eram sigur că e doar ăla pe care îl bănuiam. (...) Copilul a vorbit cu fetițele, ea era puțin supărată. Oana mi-a zis că e supărată, o săptămână n-am văzut-o, sau 10 zile. (...) I-am spus: ”Vorbește și tu cu fetița, nu încerca să o influențezi negativ că ție nu ți-a convenit”. Am avut niște certuri pe telefon, cu o seară înainte vorbisem de școală, și i-am explicat”, a declarat Marian Vanghelie, la Antena 1.

Acesta susține că problema a apărut deoarece fosta sa parteneră l-ar fi mințit și ar fi amânat întâlnirea sa cu copilul cuplului.

”Stabilisem că trebuie să ne vedem sâmbătă seară, a plecat nu știu pe unde, eu o și urmăresc cu mașina, nu e nimic nou. (...) Oana a dispărut puțin sâmbătă seara cu fetița, a venit mai târziu, m-a rugat că fetița e obosită, să doarmă, rămâne pentru duminică dimineața. Eu sâmbătă noaptea am stat la birou (...) am plecat la birou, tot o sunam, nu mi-a răspuns, și m-am dus acasă. Evident că am sunat la poartă, nu răspundea nimeni, mi se părea ceva în neregulă, am sunat de mai multe ori. Până la urmă, iese mama ei la depărtare și îmi spune că nu e acasă. Până la urmă am constat că e acasă”, a mai declarat fostul primar.

Anterior, acesta a mai declarat că s-a dus să vadă fetița și că, de fapt, conflictul ar fi fost cu fosta sa soacră.

„M-am dus să văd fetița. Doamna Oana nu era acasă, nici nu avea ce să se întâmple. Ea a sosit după ce a venit poliția. Și am avut un dialog puțin obraznic cu mama doamnei Oana, cum s-ar zice, soacra. Mi s-a părut impertinentă și am fost obraznic. Dar noi nu eram unul lângă altul, eu eram afară în fața porții și doamna la o distanță de 10 metri. Și aici a fost toată chestia, a venit poliția”, a declarat fostul primar al Sectorului 5.

Plângere penală

Oana Mizil a sunat la 112 și a precizat că, în timp ce se afla la locuința ei din orașul Voluntari, a fost amenințată cu acte de violență de Marian Vanghelie, a anunțat poliția.

Agenții care s-au deplasat la fața locului au constatat că există un risc iminent, așa că i-au interzis fostului primar să se apropie de Oana Mizil la o distanță mai mică de 200 de metri în următoarele 5 zile.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele lui Vanghelie pentru amenințare. Ei i-au spus Oanei Niculescu-Mizil că poate să ceară chiar și monitorizarea acestuia cu o brățară electronică. Aceasta a refuzat.

Conform Codului Penal, dacă Vanghelie va fi găsit vinovat pentru amenințare, riscă închisoarea de la 3 luni la un an sau o amendă.

