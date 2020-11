Perchezitii DNA la Marian Vanghelie: Le-am zis "cautati ce vreti. Nu avem nicio problema. Ce vreti dumneavoastra puteti sa cautati"

"Da, am avut o perchezitie dimineata acasa. Procurorii mi-au spus ca e un dosar care s-a lucrat in rem si ca e mandat de perchezitie. S-a luat ieri de la Tribunalul Bucuresti mandat si au venit sa faca o perchezitie. Mi-au facut perchezitia. Nu am mai stat sa vina avocatii, ca nu aveam nevoie. Le-am zis. Au terminat si gata", a explicat Vanghelie.Intrebat de News.ro daca procurorii au ridicat ceva de la el de acasa, acesta a raspuns: "Da, dar nu niste documente intr-un vreun sens. Niste chestii mai vechi de la societatile mele, Societatea Bucuresti. Lucruri pe care le aveam prin casa. Diverse chestii. Nu stiu, niste facturi ce a cumparat sotia. Dar nu chestii senzationale. Lucruri din acestea normale".El a mai precizat ca este vorba de un dosar deschis in acest an, si procurorii i-au spus ca vizeaza fapte de abuz in serviciu si trafic de influenta."Am facut proces verbal de perchezitie. Da dosarul este deschis in 2020. Nu imi dau seama cu ce are legatura. Cred ca tot pe baza vreunui denunt. Ce puteti crede? Eu am si plecat de acasa. Da, a durat un pic, vreo 2-3 ore. S-au uitat un pic au verificat. Inca nu inteleg despre ce este vorba. Nu stiu ce sa zic. Aflam in cateva zile. Lucrurile sunt in deplina miscare. Mie mi-au spus ca e vorba despre abuz in functie.La mine nu scrie pe procesul verbal, pe documentele acelea - abuz in functie si trafic de influenta. Nu am auzit de coruptie . Dar eu stiu, poate acestea doua insumate fac coruptie. Nu imi dau seama. Inteleg ca dosarul e cu mai multe persoane. Nu mi-au zis ca eu sunt implicat cu abuz in functie sau trafic de influenta. Mi-au zis ca dosarul are la baza abuz in functie si trafic de influenta, din ce am inteles eu", a conchis Marian Vanghelie.