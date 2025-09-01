"Soacra mi s-a părut impertinentă". Marian Vanghelie va ataca în instanță ordinul de protecție cerut de Oana Mizil. "Și eu am fost obraznic"

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 20:24
235 citiri
Marian Vanghelie Foto: Facebook/Marian Vanghelie

Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, este acuzat că a amenințat-o pe fosta sa parteneră, Oana Niculescu-Mizil, iar pe numele său a fost emis un ordin de protecție duminică, 31 august.

Potrivit Poliției Voluntari, Oana Mizil a sunat la 112 și a precizat că, în timp ce se afla la locuința ei din orașul Voluntari, a fost amenințată cu acte de violență de Marian Vanghelie. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat că există un risc iminent, așa că i-au interzis fostului primar să se apropie de Oana Mizil la o distanță mai mică de 200 de metri în următoarele 5 zile, scrie stirileprotv.ro.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele lui Vanghelie pentru amenințare. Ei i-au spus Oanei Niculescu-Mizil că poate să ceară chiar și monitorizarea acestuia cu o brățară electronică. Aceasta a refuzat.

În timp ce fosta deputată nu a dorit să ofere detalii despre scandal, Marian Vanghelie a afirmat că a avut o discuție mai încinsă cu fosta sa soacră, nu cu Oana Mizil.

"M-am dus să văd fetița. Doamna Oana nu era acasă, nici nu avea ce să se întâmple. Ea a sosit după ce a venit poliția. Și am avut un dialog puțin obraznic cu mama doamnei Oana, cum s-ar zice, soacra.

Mi s-a părut impertinentă și am fost obraznic. Dar noi nu eram unul lângă altul, eu eram afară în fața porții și doamna la o distanță de 10 metri. «Obraznică cu telefonul, ce mă filmezi, doamnă?» Zic, «Vreau să văd fetița.» Ok, m-am enervat că era și o mașină de-a mea acolo în curte și zic «Dă-mi cheia să-mi iau mașina.»

Și aici a fost toată chestia, a venit poliția. Avocații mei se uită, vom ataca asta în instanță și dacă domnul polițist și-a depășit puțin atribuțiile", a declarat fostul primar al Sectorului 5.

Conform Codului Penal, dacă Vanghelie va fi găsit vinovat pentru amenințare, riscă închisoarea de la 3 luni la un an sau o amendă.

