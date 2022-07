Marian Vanghele revine în afaceri: ce idee de business i-a venit la umbra piramidelor

Marian Vanghelie cere ridicarea controlului judiciar în noul dosar în care este acuzat de procurorii DNA în legătură cu achiziții de peste 130 de milioane de euro de la Primăria Sectorului 5, prin SC Economat 5, firma Consiliului Local. Fostul edil vrea să scape de cele mai blânde rigori preventive deoarece s-a reapucat de afaceri și a descoperit o oportunitate de business cu Egiptul.

Pe Marian Vanghelie l-a găsit dimineața zilei de vineri, 15 iulie, la Tribunalul București, instanța care a pronunțat pe numele lui o condamnare de 11 ani și 8 luni de închisoare pentru că a luat foloase necuvenite de 30 de milioane de euro pe vremea când era primar.

Tot acolo se află în procedura de cameră preliminară noul dosar, în care Vanghelie este acuzat că, în calitate de consilier local, a făcut o „gaură” de milioane de lei în bugetul primăriei prin achiziţii de produse la preţuri supraevaluate.

„Am cerut ridicarea controlului judiciar. Ăsta e dosarul în care am fost arestat 24 de ore în ianuarie. Motivele sunt așa: eu sunt într-un proces în care mă judec de vreo 8-9 ani, iar eu nu am plecat și nu plec din țară. S-ar putea ca prin hotărârea Curții Constituționale să se închidă acel dosar. Dar eu am arătat că n-am plecat (n.r. – fugit). Am fost plecat de sute de ori din țară, am venit înapoi. N-am…ăsta e un dosar la început, n-are nicio legătură, o să se închidă peste 5 ani. Ce rost are să…Nu poți să mă ții 5 ani pe control judiciar, dacă n-am plecat 9 ani. Ăla se închide, ce rost are să pierd la ăsta care nu se știe când se închide. Aici chiar e o chestie haioasă: eu n-am nicio legătură, eu nu am semnat, nu exist, n-am nicio societate, n-am nimic! Se presupune că eu îi cunosc pe mulți. Păi doamna președintă – și vă zic și dvs – eu cunosc primii 1.000 de oameni de afaceri din România. Eu am peste 10.000 de oameni pe care îi cunosc personal, de la taximetriști până la ce vreți dvs. Ce-i aia…dacă cunosc! Cum să nu cunosc? Eu am fost un tip care a avut toate funcțiile: am fost președinte de partid, am fost vicepreședinte, am fost președinte de București, președinte la Sector 5, primar”, a declarat Marian Vanghelie pentru Ziare.com.

Ce business a identificat Vanghelie în Egipt

Fostul edil a spus că s-a reapucat de afaceri și a identificat un business în Egipt.

„Vreau să fac o companie în Egipt. Am o chestie de business în Elveția. În primul rând vreau să fac și în România o companie prin care să aducem forță de muncă pe zona de construcții, că nu mai avem forță de muncă. Se pot aduce din Egipt 10.000 de oameni, au forță de muncă calificată. Am identificat. Am fost plecat o săptămână în concediu, iar eu nu stau degeaba: mă duc și mă uit și văd ce se întâmplă. Și au forță de muncă! Asta e una dintre lucrurile ușoare: le rezolvi o problemă, că ei nu au de lucru acolo și rezolvăm o problemă pentru România, pentru că noi nu mai avem forță de muncă, că au plecat în altă parte. Salariile (n.r. – în Egipt) sunt 500 de dolari, adică mai mici decât în România. Se poate aduce bitum de acolo cu prețuri foarte bune, se poate aduce ciment – dacă mă întrebați, să vedeți că știu – am vorbit cu cei de la Armată, sunt interesați să cumpere de la noi cantități mari de mâncare, în primul rând pui. Muncesc, ce să fac. Eu am plecat din zona de afaceri și m-am dus în politică, (acum – n.r.) am revenit la ce știu să fac”, a mai spus fostul edil.

Noul dosar al lui Marian Vanghelie, legat de achiziții supraevaluate

Conform DNA, la finele anului 2018, Marian Vanghelie, Marian Leonard Petre şi un om de afaceri ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior şi alte persoane, administratori ai unor societăți comerciale, şi care ar fi avut ca scop obţinerea de foloase de către firmele controlate de fostul primar şi implicit de persoanele care au sprijinit grupul prin prejudicierea bugetului SC Economat Sector 5 SRL, unde acţionar majoritar este Consiliul Local Sector 5.

„Obţinerea acestor foloase s-ar fi realizat prin efectuarea de către SC Economat Sector 5 SRL a unor achiziţii de bunuri nelegale şi la preţuri supraevaluate (produse alimentare şi nealimentare între care patinoare artificiale, tarabe, nebulizatoare, agende, bomboane şi dulciuri, cântare comerciale, măşti FFP2 şi geluri dezinfectante etc.) de la societăţile controlate de aceştia. Grupul a acţionat în perioada 2018 - 2020 şi ar fi avut o structură bine determinată, ierarhia în cadrul acestuia fiind dată de rolul pe care fiecare membru îl avea în desfăşurarea activităţii infracţionale”, precizează DNA.

La vârful ierarhiei, spun procurorii, s-ar fi aflat Marian Daniel Vanghelie, urmat de Petre Marian Leonard - directorul general al Economat sector 5, precum şi un om de afaceri, suspect în cauză.

„Mecanismul de acţionare al grupului era unul complex. Astfel, după achiziţia bunurilor respective de către societăţile controlate de oamenii de afaceri de la diverşi furnizori, acestea erau revândute la suprapreţ către SC Economat Sector 5 SRL, în mod direct, dar şi prin crearea mai multor lanţuri comerciale în care erau interpuse aceleaşi societăţi, controlate de membrii grupării”, indică DNA.

Mai departe, arată anchetatorii, această societate ar fi revândut produsele respective la preţuri supraevaluate către aproape toate entităţile din subordinea Primăriei Sectorului 5 sau a Consiliului local Sector 5 - Administraţia Domeniului public, Administraţia Pieţelor Sector 5, Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 5, școli, grădiniţe etc.

Cât costa un capsator cumpărat de Vanghelie la PS5

DNA menţionează că au existat creşteri de preţuri chiar şi de 31 de ori faţă de preţul practicat de furnizorul iniţial. Spre exemplu, un capsator de plastic mediu a fost achiziţionat de SC Economat Sector 5 SRL cu preţul de 81,6 lei, în condiţiile în care preţul iniţial a fost de 2,59 lei.

„Prin demersurile menţionate mai sus, ar fi fost produs un prejudiciu estimat în valoare totală de peste 256 milioane lei”, precizează procurorii.

Într-un context asemănător, arată anchetatorii, în perioada 2016-2019, Marian Vanghelie ar fi pretins de la un om de afaceri un procentaj de 50% din profitul pe care societatea acestuia urma să îl realizeze din vânzarea de mărfuri supraevaluate către SC Economat Sector 5 şi ar fi primit suma totală de 80.463.800 lei, pentru a-şi exercita influenţa pe care a lăsat să se înţeleagă că o are asupra directorului general, Marian Leonard Petre, în scopul determinării acestuia să efectueze achiziţiile respective şi să asigure plata integrală, cu celeritate, a facturilor de vânzare.