Cand coruptia are steagul Romaniei in spate

Ca Marian Vanghelie revine in forta in politica si chiar vesteste o foarte probabila candidatura la locale in Bucuresti, poate chiar pentru Primaria Generala, nici macar nu cred ca mai este o stire cu adevarat dincolo de, sa zicem, culoarea specifica a personajului.

Dincolo de tot felul de angajamente de integritate, dincolo de lectia evident neinvatata Colectiv, penalii nu au disparut din politica. Cat timp, de exemplu, dna Olguta Vasilescu, suspecta pentru fapte de coruptie, isi anunta fara rezerve o noua candidatura, de ce ar sta dl Vanghelie de-o parte?

Si de ce ar fi amandoi smeriti cat timp presedintele celui mai mare partid din Romania, PSD, este un condamnat in prima instanta care zilele acestea ar putea intra in puscarie?

Urmarit penal si trimis in judecata pentru coruptie, dl Vanghelie si-a anuntat ofensiva politica din Palatul Parlamentului. "Daca toti ne ascundem in munti, cine mai vorbeste? Cred ca am castigat experienta necesara, nu neaparat politica, organizatorica, ci de a merge putin cu catusele prin fata romanilor. (...) Nu cred ca asta este o societate model, pericolul este ca jumatate dintre romani o sa ajungem sa fim denuntatorii celeilalte jumatati", a afirmat inculpatul avand in spate steagul Romaniei.

Un puscariabil face din incatusarea pentru coruptie un atu, un argument forte al carierei politice. Dar stiti ceva? Eu cred ca asocierea simbolurilor nationale cu acest discurs este cat se poate de potrivita.

Daca ne uitam la voturile date de ocupantii Palatului Parlamentului pe cererile DNA, daca ne uitam cati dintre ei au probleme cu legea, inclusiv condamnari definitive, daca ne uitam la asalturile periodice pentru modificarea legislatiei penale, nu stiu daca exista multe locuri care sa simbolizeze mai bine anti-justitia decat insusi Parlamentul Romaniei.

Din pacate, insa, cred ca si steagul isi are un loc bine meritat in cadru. Daca o suspiciune de coruptie ar fi cu adevarat un impediment major pentru o candidatura, eu nu cred ca oameni precum Olguta Vasilescu sau Marian Vanghelie ar candida. Oamenii acestia nu se duc la "moarte" electorala sigura. Dimpotriva, stiu ca pot castiga in pofida dosarului penal.

Deci problema nu sunt ei, problema sunt cei care le dau votul. Problema sunt cei care aleg sa fie condusi de persoane despre care exista suspiciuni clare ca au furat.

Nu e vorba ca nu ar sti. Va imaginati ca ani de zile constantenii, spre exemplu, nu stiau ce invarte Mazare? Credeti ca cineva are dubii in privinta sursei banilor lui Vanghelie? Daca veti vorbi cu craioveni va vor spune numai lucruri interesante despre Olguta Vasilescu. Comunitatile stiu intotdeauna mai bine decat procurorii.

Si atunci?

Pe de-o parte suspiciunea de coruptie este atat de generalizata incat e greu ca ea sa mai fie un criteriu. Oamenii sunt convinsi ca toti fura, deci cine si cat devin detalii. Iar in aceste conditii criteriile sunt altele, de la carisma, la ce a mai facut edilul, la cat a mai impartit. Adica ceea ce imi spunea recent cu seninatate chiar un fost sef CNADNR din vremea Guvernului Nastase, Mihai Basulescu: "Un om destept poate sa fie corupt. Daca e destept stie sa-si faca treaba, sa fie lasat in pace, sa aiba si imagine".

Asadar, cum coruptia este generalizata si, chiar daca nu sunt toti la fel in mod real, sunt perceputi la fel, importanta este eficienta.

Pe de alta parte, ma tem ca acest popor are o foarte mare toleranta la coruptie, la ilegalitate in general. Adica nu ne infurie hotia in sine, ci doar neimpartirea prazii. Cat timp hotul e generos, nu e nicio problema. Sa fie primit!

Si cat timp lucrurile stau asa, poate DNA sa bage zilnic in puscarie cate unul. In locul lui va aparea unul nu integru, ci doar mai abil. Cheia este la vot, deci la noi. Cat timp pentru Vanghelie si altii ca el se vor gasi voturi, scapare nu vom avea.