DNA cere redeschiderea unui dosar penal in care este vizat Marian Vanghele, proaspat candidat la primaria Sectorului 5

Acuzatiile DNA

Marian Vanghelie, proaspat candidat la Sectorul 5

Instanta a fixat termenul pentru a solutiona cererea procurorilor DNA saptamana viitoare, pe 25 august.Potrivit NewsOnline , dosarul in care DNA cere acum reluarea urmaririi penale este in care Marian Vanghelie & Co au primit clasare pe 22 iunie 2020, clasare care ar fi fost infirmata de un procuror sef din cadrul DNA."La data de 22 iunie 2020, procurorii anticoruptie au dispus fata de persoana mentionata mai sus solutia clasarii, conform art. 16 alin 1, lit. b ("fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege") din Codul de Procedura Penala.Considerentele pe care s-a intemeiat aceasta solutie au avut la baza faptul ca in urma cercetarilor efectuate, fiind epuizate toate mijloacele probatorii, nu au rezultat probe certe si suficiente - pentru a dovedi dincolo de orice indoiala rezonabila - ca fapta pretins a fi savarsita intruneste conditiile de tipicitate ale infractiunii retinute initial in sarcina persoanei amintite mai sus", se arata intr-un comunicat al DNA.Dosarul a fost inregistrat la DNA in 2015 si viza initial posibile fapte de luare si de dare de mita pentru atribuirea unor contracte Pe 26 aprilie 2016 Directia Nationala Anticoruptie inceperea urmarirea penala fata de Marian Vanghelie si fata de toti membrii comisiei de la Primaria Sectorului 5, toti pentru abuz in serviciu, care au decis in 2008 atribuirea a doua contracte publice de prestari servicii de salubritate catre firmele Romprest si Brantner Servicii Ecologice.Dintre cei vizati in acest dosar, Isabela Nicoleta Disagila era la acel moment Directorul Economic al Primariei Sectorului 5 si membru in comisia care a atribuit, cu incalcarea legii spunea DNA initial, cele doua contracte, Octavian MIREA a fost membru in comisie si director general al ADP Sector 5 atunci, Razvan Mihailescu - director tehnic la ADP Sector 5, Ionica Migles - referent superior in cadrul Directiei de Achizitii Publice este persoana care a intocmit documentatia in baza careia s-au atribuit acele contracte iar Florina Dragnea a fost presedintele Comisiei de organizare a procedurii in urma careia au fost atribuite contractele."La data de 14 mai 2008, suspectul Vanghelie Daniel Marian, in calitate de primar al Sectorului 5 Bucuresti, a incheiat, cu incalcarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice, doua contracte de salubrizare stradala (ambele in valoare totala de 6.461.361,48 lei ce priveau in total 147 de strazi) si anexele respective la acestea. Cele doua contracte au fost incheiate pe o perioada de trei luni cu posibilitate de prelungire prin acte aditionale, daca presupusa situatie de urgenta invocata de Primaria Sectorului 5, nu ar fi incetat.Concret, starea de fapt se prezenta in felul urmator:Prevalandu-se de o presupusa situatie de urgenta, la nivelul acestei institutii publice s-a decis externalizarea serviciilor de salubrizare, cu toate ca, la nivelul Primariei exista o sectie specializata de salubritate stradala si menajera, la care erau angajate 627 de persoane (incepand cu anul 2007). In acest sens, au fost create premise pentru atribuirea acestor servicii unor societati comerciale", sustinea procurorii DNA.Potrivit acestora, legislatia achizitiilor publice pentru atribuirea acestor contracte, selectarea procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participare impunea intocmirea unei note justificative in care sa se motiveze aceasta alegere."In acest sens, au fost intocmite 3 note justificative (toate avand acelasi numar de inregistrare), documentatia privind determinarea valorii estimate a contractului, alegerea criteriului de evaluare, precum si invitatiile de participare la procedura negocierii, fara publicarea unui anunt de participare.Toate aceste documente au fost aprobate de suspectul Vanghelie Daniel Marian.Expunerea motivelor din notele justificative nu avea insa nicio baza legala, intrucat la momentul respectiv nu exista nicio urgenta dat fiind faptul ca Primaria sectorului 5 avea un serviciu specializat care efectua curatenia stradala, care functiona in acel moment si care, de altminteri, a continuat sa functioneze si dupa incheierea demersurilor prin care s-a incercat externalizarea serviciilor de curatenie stradala in Sectorul 5.In acelasi context, la data de 12 mai 2008, cu incalcarea dispozitiilor legale, suspectul Vanghelie Daniel Marian a aprobat referatul de necesitate si dispozitia prin care s-a constituit comisia de evaluare si negociere a ofertelor prin procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare. Membrii acestei comisii, cu incalcarea dispozitiilor legale (art. 30 alin. 13 si 14 din Legea nr. 51/2006), au intocmit documentatia ce a stat la baza incheierii celor doua contracte.Ca urmare a acestei conduite infractionale, a fost creat un prejudiciu Primariei Sectorului 5 Bucuresti in valoare totala de 2.000.194,41 lei, suma ce constituie totodata si un folos necuvenit pentru cele doua societati comerciale, beneficiare ale contractelor de salubritate", se arata intr-un comunicat al DNA.Fostul primar al Sectorului 5 intre anii 2000 si 2016 si-a depus luni candidatura pentru un nou mandat de primar al aceluiasi sector. Fostul edil al Sectorului a afirmat, la depunerea candidaturii, ca a terminat circa 600 de blocuri, a facut 700 de strazi, a terminat tot invatamantul si a reabilitat parcurile din zona. El a mai spus ca are imaginea exacta vis a vis de ce trebuie facut in Sectorul 5.