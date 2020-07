Marian Vanghelie invinge ANI in instanta. Curtea de Apel Bucuresti respinge cererea de confiscare a 180.000 de euro, bani pe care fostul edil nu i-ar fi putut justifica

ANI: Avere nejustificata

Potrivit minutei instantei, Curtea de Apel Bucuresti a admis o exceptie si a respins cererea inspectorilor ANI ca neintemeiata. Un proces care a avut ca obiect "controlul averilor."Pronuntata in sedinta publica azi, 29 iulie 2020," este minuta Curtii de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor. Procesul este pe rolul instantelor de aproximativ 7 ani. In 2014, Curtea de Apel Bucuresti a dat un verdict similar, dar Inalta Curte a decis, pe 21 mai 2018, rejudecarea cazului.Pe 24 aprilie 2013, Agentia Nationala de Integritate constatat, in urma procedurilor de evaluare, existenta unei diferente semnificative, in sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, in cuantum de 787.246, 55 Lei (aproximativ 180.300,59 de euro), intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Marian Daniel Vanghelie, primar al Sectorului 5."Sub aspect procedural, au fost indeplinite cerintele Legii nr. 176/2010, referitoare la instiintarea persoanelor evaluate, Marian Daniel Vanghelie fiind informat la 25 martie 2011, 16 noimebrie 2012 si 14 ianuarie 2013 despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza - de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Marian Daniel Vanghelie nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.In urma evaluarilor efectuate, s-a constatat existenta unei diferente semnificative, in sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, in cuantum de 787.246, 55 de lei (aprox. 180.300,59 de euro), intre averea dobandita si veniturile realizate impreuna cu familia in perioada evaluata, respectiv 2008 - 2011, de catre Marian Daniel Vanghelie, Primar al Sectorului 5, Bucuresti," explica ANI.Marian Daniel Vanghelie exercita, in momentul sesizarii instantei, cel de-al patrulea mandat succesiv de Primar al Sectorului 5, Bucuresti.Potrivit ANI, in perioada evaluata, respectiv 2008 - 2011, Vanghelie ar fi realizat venituri salariale in cuantum de 253.199 de lei, iar modificarile patrimoniale intervenite in aceeasi perioada au fost in cuantum de 1.040.445,45 de lei, rezultand o diferenta nejustificata de 787.246, 45 de lei (aprox. 180.300,59 Euro)."Avand in vedere cele de mai sus, Agentia Nationala de Integritate a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, potrivit dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate de catre Marian Daniel Vanghelie in perioada exercitarii functiei de Primar al Sectorului 5, Bucuresti," explica ANI, pe 24 aprilie 2013.Doi ani mai tarziu, in martie 2015, Marian Vanghelie a fost retinut de DNA , fiind acuzat de mai multe fapte de coruptie . Dosarul a ajuns pe rolul instantelor in iulie 2015, dar de atunci Tribunalul Bucuresti nu au dat inca o prima decizie.