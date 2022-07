Vanghelie, mesaj pentru elevi: Sa veniti la scoala. Eu ii bateam pe multi daca m-as fi dus

Primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, le-a transmis, marti, elevilor de la scoala nr. 136 din Ferentari, sa "vina la scoala pentru ca e nevoie", si le-a oferit copiilor propriul exemplu, declarand ca ar fi putut sa-i bata pe multi, daca ar fi urmat cursurile "la timpul potrivit".

Marian Vanghelie a participat marti la inaugurarea unui proiect de responsabilitate sociala sustinut de FRF, UEFA, UEFA Grassroots Programme si Primaria Sectorului 5, la Scoala 136 din Capitala. La eveniment au mai fost prezenti oficialii FRF Mircea Sandu, Miodrag Belodedici, Daniel Prodan, Dumitru Mihalache si fostul portar al Stelei, Daniel Gherasim.

"Domnule presedinte vreau sa va spun ca noi vom implementa si vom crea cele 17 stadioane, sa vedeti ca suntem dracosi, nu ca nu avem posibilitati, asa cum zic unii.

Acest proiect este in primul rand pentru voi, sa veniti la scoala. Sa stiti ca este nevoie. Si va spune asta un om care poate nu s-a dus la scoala la timpul potrivit, ca daca ma duceam la timpul potrivit poate ii bateam pe multi. Ii bateam pe multi in toate felurile.

Va rog sa va duceti la scoala pentru ca este foarte important. Iar daca voi ne ajutati sa fiti buni si la scoala si la fotbal, eu va promit ca la terminarea programului o sa facem o excursie cu toti cei 450 de copii, undeva la munte. Ca sa sarbatorim", le-a transmis Vanghelie elevilor stransi in curtea scolii si presedintelui Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu.

Edilul nu a dorit sa-i nominalizeze pe cei pe care i-ar fi putut bate, daca ar fi urmat cursurile: "Stiu sa joc si fotbal, si rugby si box stiu sa joc. Nu am cateva figuri langa mine cu care mi-ar placea sa ma joc cu ele. Nu ma bag pe Elena Udrea.

Pe Elena Udrea am putea sa o pupam nu sa o batem. Poate pe mine Dumnezeu m-a ajutat si am fost talentat. Dar am avut anumite sincope si a trebuit sa le iau din viata si sa le parcurg, pentru ca nu le-am parcurs la momentul potrivit. Si e pacat, daca eram atent, acum eram in alta parte. Unde ar fi vrut Dumnezeu".

Marian Vanghelie a precizat ca sunt 17 scoli cuprinse in programul desfasurat cu sprijinul FRF.

"De aici, de la acest nivel trebuie sa incepem, sa facem terenurile de fotbal. Cel putin la fotbal vor fi buni, de la copii amarati ies oameni mari. De obicei, din familiile mai bogate, copii se mai plafoneaza cateodata. Acestia au ambitie si trebuie sa-i mai sprijinim cateodata.

Sunt 17 scoli in acest proiect, noi venim sa cream terenuri de sport ca lumea, copiii sa simta ca acest program are un efect. Trebuie sa-i facem sa se tina de scoala. Echipamentul va fi gratis, vine din partea federatiei", a afirmat el.

