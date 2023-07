E sigur: Vanghelie-ministru de Interne

... Si noi am ras de ne-au durut falcile, dar apoi am stat si am analizat un pic traseul lui Marian Vanghelie, cum de la corigent la gramatica s-a transformat in creator de sistem filosofic pentru ca in final sa-si impuna dorintele in emanciparea statului.

Ne-am amintit apoi de interviul in care spunea ca va deveni unul dintre cei mai importanti oameni din Romania - noi credeam ca a fi strategul unui partid aflat la guvernare inseamna deja asta - si ne-a inghetat rasul.

Iar ce ne-au povestit prietenii nostri social-democrati, si anume ca Vanghelie vrea sa fie ministru de Interne, si este pe punctul sa obtina promisiunea dregatoriei, n-a mai parut atat de neverosimil. Doar aiuritor.

Cum ne-am amintit ca o vreme, primarul de la 5 ar fi cochetat cu ideea de-a deveni ambasador, am intrebat de ce a renuntat la ideea gulerului alb pentru a deveni sef peste caschete.

Am primit raspunsul: nu peste caschete, ci peste casti, deoarece vrea sa controleze activitatea serviciului special al ministerului. Acolo-i smecheria, de aia au plecat Gabi Oprea si Liviu Dragnea de la butoane.

