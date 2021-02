Cum au fost prinsi hotii care i-au spart vila lui Marian Vanghelie. Comoara din casa fostului primar: diamante, ceasuri si bijuterii

"Specializati in lovituri la pont"

Acestea sunt cele mai valoroase bunuri pe care doi hoti le-au sustras, in ianuarie 2020, din vila fostului primar al Sectorului 5 (Bucuresti), Marian Vanghelie din satul Ghermanesti, comuna Snagov (Ilfov). In total, prejudiciul este estimat la 300.000 de euro.Potrivit anchetatorilor, cei doi hoti ar fi fost ajutati de un sofer de taxi , care a avut rolul sa le asigure deplasarea din Bucuresti in comuna Snagov."La comiterea faptei au participat membrii unei grupari infractionale, specializata in comiterea de infractiuni de furt din locuinte, ce actionau de regula la pont si cu precadere in dauna persoanelor ce dispun de sume mari de bani", anuntau politistii de la Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov. Hotii au fost prinsi trei luni mai tarziu, in aprilie 2020 , dupa o ancheta demna de un scenariu de film politist. O luna mai tarziu, cazul a ajuns pe masa magistratilor din Ilfov.La sfarsitul lunii decembrie 2020, Judecatoria Buftea a dat primele sentinte in acest caz. Cei doi hoti, Niculae Avram si Paul Manea, au fost condamnati la la 4 ani si 6 luni de inchisoare , respective 5 ani de inchisoare, pentru furt calificat. Soferul care i-a transportat pe cei doi la locuinta fostului edil, Marius Madalin Grigore, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru complicitate la furt calificat.Decizia a fost contestata de cei trei la Curtea de Apel Bucuresti si are termen de judecata pe 25 februarie, conform portalului instantelor. Trebuie spus ca doar o parte din prejudiciu a fost recuperat. Judecatorii au respins cererea lui Marian Vanghelie, de a fi despagubit pentru restul bunurilor nerecuperate. "Instanta constata faptul ca, desi in faza de urmarire penala persoana vatamata s-a constituit parte civila cu suma de 300.000 euro, acesta nu a depus la dosarul cauzei acte care sa justifice intinderea prejudiciului cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunii.In lipsa unor astfel de documente instanta se afla in imposibilitatea obiectiva de a aprecia cu privire la intinderea acestui prejudiciu astfel ca, in baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1357 si urm C. civ. va respinge actiunea civila formulata de partea civila Vanghelie Marian Daniel ca neintemeiata", motiveaza Judecatoria Buftea. La randul sau, fostul edil al Sectorului 5 a declarat apel sentintei.Fostul primar din Sectorul 5, Marian Vanghelie, este el insusi judecat pentru coruptie , fiind acuzat de DNA de spagi de zeci de milioane de euro. Procesul se judeca din 2015 la Tribunalul Bucuresti.Motivarea sentintei Judecatoriei Buftea dezvaluie detalii inedite din ancheta. Lovitura a fost data in noaptea de 20/21 ianuarie 2020, in jurul orei 03.30, iar hotii ar fi profitat de faptul ca vila nu dispune de sistem de monitorizare video sau de sistem de alarmare. Fereastra tip termopan de la terasa si usa terasei prezintau urme de fortare.Spargerea a fost constatata de fostul primar dimineata in jurul orei 07.30 a ajuns acasa si a observat la etajul imobilului, intr-un dressing, mai multe cutii de ceasuri de mana pe podea, dar a crezut ca s-a jucat cu ele copilul.Sotia sa, fosta deputata PSD Oana Niculescu Mizil , dormea la etaj. In timpul noptii ea a auzit galagie, dar a crezut ca este Marian Vanghelie sau angajatele responsabile cu curatenia.Dupa cum aratam, prejudiciul a fost estimat la 300.000 de euro: tabloul tabloul "Cap de copil" al pictorului roman Gheorghe Petrascu, bijuterii, diamante si ceasuri.Primul pas al politistilor, au ridicat urmele papilare de pe cutiile cu bijuterii si termopane. Am doilea pas, s-au uitat pe toate camerele video din imprejurimile vilei si de pe drumul care vine din Capitala in Bucuresti.Asa au descoperit o Dacie Logan, de culoare galbena. Autoturismul avea aplicat pe geamuri folie de culoare neagra, jante de culoare deschisa (posibil argintiu), are aplicate insemne si stickere specifice autoturismelor taxi si are montata in partea stanga spate a plafonului o caseta luminoasa (liber/ocupat), avand aprinsa culoarea rosie.Dupa indicativul autoturismului au ajuns la identitatea soferului care a condus masina in seara spargerii, Marius Madalin Grigore.Procurorii au cerut mandate de interceptare si monitorizare a acestuia. In plus, analiza listingului telefonic a scos la iveala cu cine a discutat acesta in noaptea de 20/21 ianuarie 2020. Una dintre persoanele apelate era Niculae Avram, care era denumit, in discutiile telefonice, drept "Porcu".Audiati de polisti, Grigore si Avram recunosc acuzatiile si arata ca initiativa loviturii ar fi venit din partea celui de-al treilea participant la furt, Paul Manea, zis Lica. Grigore ar fi condus masina pana la 200 de metri de locuinta, iar Avram si Manea s-ar fi deplasat pe jos si au intrat in casa.Ar fi intrat in casa si dintr-un dressing au luat mai multe bijuterii, butoni de camasa si ceasuri pe care le-au pus intr-o borseta de mici dimensiuni luata din aceeasi incapere, iar in drum spre iesirea din Manea ar fi luat tabloul.Ajunsi in zona adreselor de domiciliu, au impartit bijuteriile, dupa ce in prealabil le-au sortat, iar tabloul a ramas la Manea.Cel de-al treilea participant, Paul Manea a negat initial aceasta varianta si a spus ca nu a fost in viata lui in Ghermanesti.Cu mandat de la judecatori, procurorii au montat microfoane intr-unul din birorile IPJ Ilfov. Fara sa stie ca sunt interceptati, Avram si manea discuta: "A zis ceva?"/ "Da, am fost eu cu Lica...."/ "Ba, esti prost, mi-am luat-o". Discutia are loc pe 22 aprilie 2020.Paul Manea este nemultumit si incepe sa faca reprosuri: "Bai, Porcule... neinteligibil... arest... neinteligibil... Bai, Porcule, in p*** mea!" si "Trebuia sa zici ca nu ai fost acolo ... nu are ce sa-ti faca. Esti nebun! Cum ai putut fara avocat, eu vorbeam cu voi inainte... Cum ai putut, bai, Porcule!". Replica lui Avram: "Au camera, convorbiri....", referindu-se la probele din dosar.El insa continua cu reprosurile: "Ce prosti sunteti, baga-mi-as p***... neinteligibil... Esti cel mai prost, sa moara familia mea! Asta e...(ofteaza)". Apoi, se da brusc atotstiutor si spune despre politistul care-l ancheteaza: "L-am mirosit ca el nu are probe, nu are telefoane, nu are nimic... neinteligibil ... masina, asta e singura..."- referindu-se la masina Dacia Logan, care ar fi singura proba certa care l-ar putea incrimina.Ulterior, in camera este adus soferul Grigore, care are un scurt dialog cu Manea."Ai spus totul ca prostul?""Tot, tot...""Ai vazut tu filmarea?""Am spus tot."Atunci cand a fost adus in fata judecatorului, cu propunere de arestare preventiva, Paul manea a recunoscut acuzatiile. In plus, acasa la el anchetatorii au descoperit tabloul "Cap de copil".Dupa trimiterea in judecata, toti cei trei barbati implicati in spargerea casei lui Marian Vanghelie au recunoscut in totalitate faptele retinute in actul de sesizare si au solicitat ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, fara administrarea altor probe. Aceasta procedura, a recunoasterii, le-a adus o pedeapsa mai mica cu o treime."Vinovatia inculpatilor fiind dovedita, pe baza probelor administrate, in raport cu faptele care au facut obiectul judecatii, instanta va dispune condamnarea acestora, iar la proportionalizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate, instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare prevazute de Codul penal", concluzioneaza Judecatoria Buftea.La individualizarea pedepsei, instanta a luat in considerare gradul de pericol social suficient de mare al faptelor savarsite, gradul de pericol social pe care-l prezinta fiecare dintre inculpati.De asemenea, instanta a avut in vedere la individualizarea pedepsei pentru cei implicati si faptul ca acestia au avut o atitudine sincera, de recunoastere a faptei, si ca au declarat ca regreta fapta comisa."Referitor la modalitatea de executare a pedepsei instanta considera ca pedeapsa este o masura de constrangere si un mijloc de reeducare a condamnatului, iar scopul sau este prevenirea savarsirii de noi infractiuni, insa pericolul social pe care il prezinta fiecare dintre inculpati, care desi au aratat ca au inteles incorectitudinea faptelor lor si le regreta, in raport de modalitatea concreta de savarsire a faptei, pe timpul noptii, prin efractie si prin violare de domiciliu, in timp ce in locuinta in care au patruns se aflau sotia si copilul persoanei vatamate, impune ca executarea pedepsei sa se faca in regim de detentie", conchide Judecatoria Buftea.Dupa cum am aratat, decizia finala in acest caz urmeaza sa o ia Curtea de Apel Bucuresti.