Fugarul Marian Zlotea – „maestrul de ceremonii” la petrecerile și pomenile electorale ale PDL – i-a convins pe judecătorii de la Curtea de Apel București să desființeze decizia prin care Tribunalul București i-a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire a condamnării de 8 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită.

Revizuirea lui Zlotea se întoarce pe masa Tribunalului București, iar fugarul așteaptă decizia în Bologna, Italia, acolo unde se ascunde din februarie 2021.

Fostul europarlamentar PDL, Marian Zlotea, a fost condamnat pe 13 ianuarie 2021, la 8 ani si 6 luni de închisoare pentru corupție, pentru fapte făcute în calitate de șef al ANSVSA.

Pe data de 23 februarie 2021 acesta s-a predat autorităților italiene, iar de atunci este în Italia.

După ce a fugit în Italia, Zlotea a cerut revizuirea condamnării, susținând că toți martorii de la proces au mințit, iar el are dreptate.

„Desființează sentința penală nr. 863/F din data de 28.07.2022 pronunțată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală și dispune rejudecarea cauzei de către această instanță. Definitivă. Pronunțată prin punerea la dispoziția procurorului și revizuentului prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 10.03.2023”, se arată în minuta Curții de Apel București.

De ce a respins Tribunalul cerea de revizuire formulată de Zlotea

Ziare.com a consultat motivarea judecătorului de la Tribunalul București, din 28.07.2022 pentru a vedea ce a invocat Marian Zlotea în sprijinul revizuirii deciziei de condamnare.

„ Pentru a fi incident acest caz de revizuire este necesar ca mărturia mincinoasă să fi fost săvârșită de un martor și să fi avut o contribuție determinantă la pronunțarea unei hotărâri nelegale sau netemeinice.

Cererea de revizuire poate fi admisă pentru cazul de revizuire invocat numai dacă prin săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă s-ar fi ajuns la condamnarea greșită a revizuentului, ceea ce în speță nu este cazul.

În cauză, martorii audiați (n.r. – 16 persoane) nu au fost condamnați pentru mărturie mincinoasă pentru a se putea susține că este afectată legalitatea și temeinicia hotărârii pronunțate. (…)

(…) Reiterarea în cererea de revizuire a unor apărări cunoscute de instanţele de fond și apel nu poate fi considerată drept motiv de revizuire (…), instanțele reținând ca fundament pentru condamnarea revizuentului doar declarațiile martorilor care se coroborau cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză”, reține judecătorul în motivare.

Judecătorul a arătat că declarațiile celor 16 martori pe care Zlotea îi acuză că mint au fost analizate atât la fond, cât și în apel.

„ Prin urmare, nu se poate efectua o reanalizare a modului de interpretare a probelor de către prima instanţă investită cu soluţionarea fondului cauzei (apelul declarat de apelantul Zlotea Marian fiind respins de Curtea de Apel București) , judecătorul de la prima instanţă fiind ţinut să examineze strict măsura în care motivele invocate în cererea formulată se încadrează în cazurile reglementate în art. 453C.pr.pen.

, judecătorul de la prima instanţă fiind ţinut să examineze strict măsura în care motivele invocate în cererea formulată se încadrează în cazurile reglementate în art. 453C.pr.pen. Acest caz de revizuire se dovedește prin hotărâre judecătorească definitivă prin care instanța s-a pronunțat asupra fondului cauzei, constatând existența faptei de mărturie mincinoasă și săvârșirea lor de către respectivele persoane, or, astfel cum s-a arătat anterior, declarațiile martorilor pretins mincinoase de către revizuent au fost cunoscute și analizate de instanțele de fond și control judiciar, în cauză neconstatându-se existența mărturiei mincinoase și săvârșirea ei de către martorii audiați.

Din analiza prevederilor care reglementează calea extraordinară a revizuirii rezultă că finalitatea acestei căi de atac constă în înlăturarea erorii judiciare, revizuirea fiind un remediu procesual menit, în cazuri extreme şi expres prevăzute, să înfrângă autoritatea de lucru judecat şi să repare posibilele erori comise într-o judecată penală”, se mai arată în motivare.

Marian Zlotea, găsit vinovat pentru zeci de capete de acuzare

Fostul europarlamentar PDL, Marian Zlotea, a fost condamnat pe 13 ianuarie 2021, la 8 ani si 6 luni de închisoare pentru corupție, pentru fapte făcute în calitate de șef al ANSVSA.

Inițial, Tribunalul București îl condamnase pe Marian Zlotea la 2 ani de închisoare cu suspendare.

Zlotea a fost găsit vinovat pentru infracțiunile de:

trafic de influență în formă continuată (28 de acte materiale) pentru care a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare,

luare de mită - 5 ani,

instigare la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale) - 8 ani

constituire a unui grup infracțional organizat - 5 ani.

„Contopește pedepsele aplicate urmând ca inculpatul Zlotea Marian să execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, sporită la 8 ani și 6 luni închisoare” arăta Curtea de Apel București.

Controale sanitare oprite pe bani plus cotizații la partid cu de-a sila

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, Marian Zlotea ar fi determinat conducerea DSVSA București, respectiv pe Doina Lupu, fost director coordonator, și pe Marius Hofman, fostul adjunct al acesteia, să abuzeze de funcțiile deținute pentru procurarea produselor alimentare necesare unor activități precum atragere a alegătorilor cu pomeni electorale, susținerea unor evenimente, asigurarea protocolului ANSVSA, dar și al altor instituții.

De exemplu, Nelu Bărăcel, fost curier personal al lui Zlotea, a dat informații inedite și a arătat că pachete de protocol au ajuns și la miniștri și politicieni. El a povestit că în ședințele de partid s-a discutat despre „protocoale” pentru Sărbătorile de Paște pentru demnitari.

„De la secretariatul PDL Sector 5 Bucureşti, nu mai ştiu exact de la cine, am primit nişte liste, cu instituţii publice: ministere, Guvern, Președinție și sediul central al PDL, precum și cu numerele de telefon ale unor persoane de contact. Marian Zlotea mi-a cerut mie să mă ocup de distribuirea protocoalelor care urmau să fie strânse la mine acasă. Protocoalele trebuiau predate persoanelor de contact de pe listele primite”, a povestit șoferul.

Carcase de miei, ouă pictate și whisky pentru mai-marii PDL

Bărăcel a explicat că la domiciliul său au sosit în mod repetat diverse autovehicule, unele din provincie, care au adus aproximativ 80 de miei gata tăiaţi.

„De la secretariatul PDL Sector 5 Bucureşti am primit o sumă de bani, din care am cumpărat vreo 50 de coșuri, în care am pus câte un cozonac, o sticlă de vin alb și de vin negru, o sticlă de whisky, două ouă pictate, un iepuraș de ciocolată. Nu ştiu cine erau persoanele care aducea miei, aceştia nefiind achitaţi de mine. Mieii și coșurile cu produse le-am distribuit conform indicațiilor din listele primite”, a povestit șoferul.

Pe de altă parte, Zlotea ar fi condiționat menținerea pe funcții și păstrarea locului de muncă la DSVSA București a inspectorilor din cadrul Serviciului Inspecție și Control și pe cei ai Serviciului Igienă Veterinară de plata unei sume lunare în cuantum de 3.000 lei / fiecare inspector, reprezentând o cotizație lunară pentru PDL, plata ce s-a efectuat în perioada ianuarie - mai 2010.

Procurorii îl mai acuză pe Zlotea că, în perioada noiembrie - decembrie 2011, a pretins suma de 143.000 de lei, de la administratorul unor supermarketuri, pentru a favoriza și a proteja magazinele respective de controalele DSVSA județene și DSVSA București. El ar fi primit mita, disimulat, prin încheierea a doua contracte fictive de prestări servicii.

