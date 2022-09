Fugarul Marian Zlotea – fostul șef al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), condamnat definitiv pentru trafic de influență și luare de mită – rămâne cu pedeapsa de 8 ani și 6 luni pronunțată pe numele lui în dosarul pomenilor electorale organizate pe PDL pe vremea când partidul era la guvernare.

Marian Zlotea a cerut din Bologna, Italia, acolo unde s-a ascuns, ca judecătorii să îi suspende executarea pedepsei până când Înalta Curte va tranșa modalitatea de aplicare a deciziei CCR privind prescripția.

Curtea de Apel București a respins, luni după-amiaza, solicitatea lui Marian Zlotea, care spera că scapă la fel ca Bogdan Olteanu, pe care judecătorii l-au eliberat provizoriu până la soluționarea definitivă a cererii de revizuire.

Numai că pentru magistrați a contat faptul că primul a formulat cererea din străinătate, acolo unde se sustrage executării pedepsei, pe când ultimul a executat deja mai bine de jumătate din pedeapsă în țară.

„Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a executării hotărârii formulată de contestatorul Zlotea Marian. În baza art. 476 alin. 4 C.p.p., suspendă judecarea contestaţiei în anulare formulate de contestatorul Zlotea Marian până la soluţionarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a sesizărilor care fac obiectul dosarului nr. 1708/1/2022. Definitivă”, se arată în minuta deciziei Curții de Apel București.

Ads

În sala de judecată, avocații lui Marian Zlotea au făcut tot posibilul să abată atenția președintelui completului de judecată de la „marele absent”.

Pentru asta, Eliza Ene, unul dintre avocații lui Marian Zlotea, a făcut referire la procesul unui delapidator mărunt, Vasile Mihai, a cărui pedeapsă a fost suspendată în așteparea deciziei Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al ICCJ. E drept că respectiva cauză nu a fost indicată prin numele și prenumele inculpatului, ci doar prin numărul de dosar, însă este vorba despre primul dosar care a ajuns pe rolul Înaltei Curți, în jurul căruia au fost conexate toate celelalte cauze pe tema prescripției.

În primă instanță, Vasile Mihai a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 1, pe data de 16.02.2022, la de 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare pentru delapidare – dosar 2498/299/2021. De asemenea, a fost obligat să plătească 7.500 lei la care adaugă dobânda legală în cuantum de 2% / an, plus 3.000 de lei cheltuieli de judecată. Se pune problema dacă s-a împlinit sau nu termenul de prescripție de 5 ani pentru infracțiunea de delapidare, având în vedere că în perioada 2018-2022 CCR a spus că România nu a avut legislație pentru întreruperea prescripției.

Ads

„Într-o cauză similară, instanța a admis contestația în anulare și a suspendat executarea pedepsei. Cu privire la suspendare, apreciem că sunt îndeplinite condițiile (legii – n.r.) și chiar dacă nu este un drept al persoanei condamnate, instanța poate aprecia. În analizarea cererii de suspendare a executării pedepsei vă rugăm să vă raportați la aspectele care vizează fondul contestației, adică la faptul că infracțiunile sunt prescrise dincolo de orice dezlegare ar putea da Înalta Curte. Niciodată instanța de apel nu a luat în discuției încetarea procesului penal ca urmare a împlinirii termenului prescripției, deci domnul Zlotea a fost văduvit de un drept al său”, a declarat avocata lui Zlotea.

Cum s-a remarcat prin absență „maestrul de ceremonii” al PDL

Judecătorul și-a rotit ochii prin sală și, evident, nu a dat de Marian Zlotea, motiv pentru care întrebarea a venit natural.

„Nu e în executarea pedepsei, nu?”, a întrebat mai degrabă retoric judecătorul.

„E pe teritoriul Italiei”, a răspuns avocata, de parcă Marian Zlotea ar fi ajuns în peninsulă dintr-un capriciu al sorții, independent de voința lui.

Ads

Cum în sală s-a lăsat liniște stânjenitoare - cam ca atunci când te pătezi cu mâncare sofisticată la un dineu pretențios și te văd toți, până și bucătarul - avocata a simțit nevoia să detalieze.

„Chiar dacă domnule Zlotea nu execută pedeapsa în România, în Italia s-a pus în discuție inclusiv legalitatea deciziei de condamnare. Îmi e străină procedura. Cu certitudine instanțele din Italia au analizat și au hotărât că domnul Zlotea poate să execute pedeapsa acolo. Chiar dacă poate părea o sustragere, până la urmă sunt niște proceduri, iar Italia este stat membru UE, alături de România”, a explicat avocata.

Procurorul de ședință al DNA a cerut respingerea ambelor cereri formulate de Zlotea, atât pe cea de suspendare a executării pedepsei, cât și pe cea de suspendare a procesului. Cu privire la susținerile apărării pe tema prescrierii faptelor, procurorul a arătat că infracțiunile de trafic de influență și luare de mită nu s-au prescris.

Ads

Motivarea italienilor: Pușcăriile din România, neîncăpătoare pentru Zlotea

Acesta este doar unul dintre procesele prin care Marian Zlotea vrea să scape de condamnarea din România. Acesta mai are pe rolul Curții de Apel București o cerere de revizuire, respinsă pe fond, care se va judeca pe data de 25 octombrie.

Autoritățile italiene au refuzat predarea lui Marian Zlotea deoarece în penitenciarele din România camerele de detenție sunt prea strâmte pentru ca fostul șef al ANSVSA să își poată ispăși pedeapsa în condiții decente.

„Revizuentul (Zlotea Marian – n.r.) a fost condamnat la pedeapsa principală rezultantă de 8 ani închisoare, sporită la 8 ani şi 6 luni închisoare (…) pentru săvârşirea mai multor infracţiuni (trafic de influenţă în formă continuată, luare de mită -cazul Selgros, instigare la luare de mită în formă continuată și constituire a unui grup infracţional organizat), fiind emis M.E.P.Î. nr. 6389/13.01.2021 de Tribunalul București, nepus în executare deoarece Curtea de Apel Bologna a refuzat predarea condamnatului către România, în baza M.E.A. nr. 1/14.01.2021, pe motiv că Administrația Penitenciarelor din România nu garantează condiții de încarcerare adecvate pentru a asigura că deținutul nu este supus la tratamente inumane și degradante datorită spațiului individual disponibil”, se arată în documentele de la dosarul de revizuire.

Ads

Cum a „spălat putina” fostul șef al ANSVSA

Fostul europarlamentar PDL, Marian Zlotea, a fost condamnat pe 13 ianuarie 2021, la 8 ani si 6 luni de închisoare pentru corupție, pentru fapte făcute în calitate de șef al ANSVSA.

Inițial, Tribunalul București îl condamnase pe Marian Zlotea la 2 ani de închisoare cu suspendare.

Zlotea a fost găsit vinovat pentru infracțiunile de:

trafic de influență în formă continuată (28 acte materiale) pentru care a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare,

luare de mită - 5 ani,

instigare la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale) - 8 ani

constituire a unui grup infracțional organizat - 5 ani.

„Contopește pedepsele aplicate urmând ca inculpatul Zlotea Marian să execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, sporită la 8 ani și 6 luni închisoare” explică Curtea de Apel București.

Numai că Marian Zlotea n-a stat să asculte decizia de condamnare, ci a fugit din țară. Pe data de 23 februarie 2021 acesta s-a predat autorităților italiene, iar de atunci este în Italia.