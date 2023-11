Noi detalii despre otrăvirea soției șefului spionajului de la Kiev. Ce se știe despre trecutul Marianei Budanova

Mariana Budanova, despre a cărei otrăvire s-a aflat pe 28 noiembrie, este implicată în activități caritabile și din primele zile ale războiului cu Rusia, împreună cu soțul ei, șeful Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării din Ucraina, Kiril Budanov, locuia chiar în biroul acestuia.

Puține informații pot fi găsite în spațiul public despre soția șefului spionilor militari din Ucraina. Cu toate acestea, se știe locul nașterii Marianei Budanova: satul Stavișche, regiunea Kiev. Ea s-a născut la 3 august 1993 și are o specializare în psihologie.

Mariana a devenit soția actualului șef GUR în 2013. Anul căsătoriei decurge dintr-un interviu pe care Kiril Budanov l-a acordat jurnaliştilor TSN în septembrie 2023, unde a explicat despre căsătoria lor care durează de 10 ani. Aceasta este a doua soție a lui Budanov, cu prima sa soție căsătorindu-se în 2009, scriu jurnaliștii.

Mariana Budanova a fost implicată în activități de voluntariat - a ajutat oamenii de la Spitalul Militar Principal din Kiev, între 2015 până în 2017.

În 2020, Mariana Budanova a candidat pentru funcția de consilier al Consiliului orașului Kiev din partea partidului „Udar”, al cărui lider este actualul primar al Kievului, Vitali Klitsciko. În interviurile pe care le-a acordat mass-mediei în timpul campaniei electorale, ea a spus că vrea să facă din capitala Ucrainei un oraș cu adevărat european. De asemenea, ea le-a reamintit ucrainenilor despre importanța menținerii sănătății psihologice.

Soția lui Budanov nu a reușit să intre în consiliului orașului. În schimb, în ​​2021, ea a început să lucreze în funcția de consilier al primarului Klitsciko în domeniile anticorupție, politica de tineret și sport.

În toamna lui 2022, Marianna Budanova a povestit câteva detalii despre căsnicia sa într-un interviu acordat revistei Elle.

În seara zilei de 23 februarie 2022 a aflat de la soțul ei că invazia Federației Ruse va începe la ora 5 dimineața. Apoi, a pregătit un minim de lucruri - telefoane, acte, haine - și s-a mutat în biroul șefului GUR.

”Pe când eram acolo, am văzut cum forțele speciale ucrainene se pregăteau pentru apărarea Kievului”, spune Budanova.

Femeia a mai spus că nu s-a gândit să plece din țară. Ea a precizat că nu i-a fost frică și că este pregătită pentru orice evoluție a evenimentelor.

„Personal, nu aveam de gând să plec nicăieri fără familia mea. Am fost și suntem tot timpul la Kiev. Nu am avut nicio teamă sau panică. Fiind soția unui soldat care a fost rănit de trei ori, eram pregătit mental pentru orice scenariu. De aceea am acționat clar și cu încredere", a declarat Mariana reporterilor.

Femeia a detaliat, de asemenea, ce face în timpul războiului - ajută civilii, soldații și animalele.

Otrăvirea Marianei Budanova a fost făcută cunoscută de la jurnaliştii publicaţiei „Babel” în dimineaţa zilei de 28 noiembrie. Surse anonime din serviciile de informații au raportat că femeia a fost internată în spital cu suspiciunea de otrăvire cu metale grele. Anterior se bănuia că ar putea fi vorba de otrăvire intenționată de către persoane din afară.

Mai târziu, jurnaliștii publicației „Pravda ucraineană” au relatat că mai mulți angajați ai serviciului de spionaj militar au fost otrăviți. Bărbații nu au prezentat simptome imediate. În timp ce femeia a fost prima care a simțit simptomele din cauza structurii corporale mai fragile, au explicat interlocutorii anonimi ai jurnaliștilor.

Presa a relatat că au existat până acum 10 tentative de asasinat asupra șefului GUR Kirill Budanov. În primăvara anului 2023, Forțele Armate ale Federației Ruse au lansat o rachetă spre clădirea în care s-ar fi aflat. În plus, o altă încercare a avut loc în 2019, când un atacator a aruncat în aer mașina ofițerului șef de informații.