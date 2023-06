Folclorista Mariana Ionescu Căpitănescu, despre cum și-a cunoscut soțul: ”A fost hoț. Acum sunt alte feluri de a cuceri o femeie”

Cunoscuta cântăreață de muzică populară Mariana Ionescu Căpitănescu (54 de ani) a făcut declarații în premieră despre viața personală, referindu-se la bărbatul cu care e căsătorită de aproape 30 de ani.

Într-o declarație pentru Fanatik, artista a dezvăluit cum a decurs începutul relației sentimementale cu soțul său.

“Pe soțul meu l-am cunoscut la o petrecere, eu cântam pe scenă. El s-a îndrăgostit în primul rând de cântecele mele, iar apoi și de mine. El zice că a fost dragoste la prima vedere, dar eu nu am conștientizat asta atunci.

Am aflat la ceva timp că el s-a îndrăgostit și mi-am dat seama că el este un om cu care vreau să-mi petrec viața și să am copii. El m-a luat așa, prin învăluire, nici nu am realizat unde am ajuns. Nici nu m-a cerut de soție. Noi eram deja împreună și eu îi spuneam: ”Dar tu știi că nu m-ai cerut de soție, plănuim doar să ne căsătorim, când să facem nunta, dar nu a venit cererea din partea ta””, a spus ea.

”A fost cam hoț, dar i-a mers planul și a fost dus la bun sfârșit. Lucrurile sunt de așa natură, că merg în direcția pe care o vrei tu, ca bărbat. Dar asta a fost acum 30 de ani, acum sunt alte feluri de a cuceri o femeie. Așa cum am procedat noi, probabil sunt variante învechite”, a completat Mariana Ionescu Căpitănescu pentru FANATIK.

Ads