Patronul Realitatea Plus scapă de condamnare, în dosarul Poștei Române. Fiica lui Maricel Păcuraru, în lacrimi: "Tatăl meu a făcut pușcărie degeaba" VIDEO

Tribunalul București a emis miercuri o decizie prin care a anulat condamnarea la închisoare a lui Maricel Păcuraru în dosarul Poștei Române. Păcuraru a executat deja mai mult de doi ani de detenție, fiind eliberat condiționat în 2017. Totuși, hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată de procurori în termen de trei zile.

Instanța a motivat anularea condamnării prin faptul că infracțiunea de abuz în serviciu, săvârșită prin încălcarea unei legislații secundare, a fost dezincriminată. În decembrie 2022, Păcuraru a solicitat Tribunalului București să constate că faptele pentru care a fost condamnat au fost dezincriminate, datorită „intervenirii unei legi penale noi”. Instanța a fost de acord cu această cerere și a stabilit că „constată dezincriminate faptele pentru care s-a dispus condamnarea contestatorului Păcuraru Marcel la o pedeapsă de 4 ani închisoare sub aspectul infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată.”

În 2014, Păcuraru a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani în dosarul Poșta Română. El a fost găsit vinovat alături de Mihai Toader, fostul director general al Poștei Române, pentru un prejudiciu de peste 14,3 milioane de lei. Însă, în 2016, Curtea Constituțională a României a dezincriminat abuzul în serviciu prin încălcarea unei legislații secundare, ceea ce a dus la cererea lui Păcuraru de anulare a condamnării.

Instanța a constatat, de asemenea, că acuzația de spălare de bani a căzut, având în vedere că infracțiunea, complicitatea la abuz în serviciu, a fost dezincriminată. Judecătorii au dispus anularea mandatului de executare a pedepsei deja executate și ridicarea sechestrului instituit pe averea lui Păcuraru pentru recuperarea prejudiciului de 14,3 milioane de lei.

Deși decizia instanței este una favorabilă pentru Păcuraru, aceasta nu este definitivă și poate fi contestată de procurori.

Ana Maria Păcuraru, fiica patronului grupului Realitatea, a reacționat emoționant în direct, la aflarea veștii că instanța a anulat condamnarea tatălui său. Ea a interpretat hotărârea ca o „victorie împotriva Statului Paralel”, spunând: „Tatăl meu a făcut pușcărie degeaba. (...)Cu decizia de azi, vă spunem că am învins Statul Paralel pentru că altfel nu era posibilă această decizie scrisă pe hârtie. (…) Noi nu ne lăsăm bătuţi! Iată că am avut noroc să ni se alăture Anca Alexandrescu şi să fie ca o soră mai mare pentru mine şi să fie totodată şi copilul adoptat de tatăl meu pentru că această luptă nu era posibilă fără ea şi această decizie sunt sigura că nu era posibilă fără ea. Pentru că ea şi-a încasat toate duşmăniile, înjurăturile, toată răutatea – prima oară ea le-a simţit. A fost un tampon către noi toţi. Aşa că vouă să vă fie ruşine! Noi, la Realitatea Plus, nu ne oprim! Vom lupta în continuare.”

