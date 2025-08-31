Un deputat PSD vrea ca Guvernul să preia de la primării cheltuielile cu indemnizațiile persoanelor cu handicap: „O nedreptate strigătoare la cer”

Deputatul PSD Maricel Popa solicită ca Ministerul Muncii să preia cheltuielile primăriilor cu indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi ale însoţitorilor, motivând că în multe localităţi contribuţiile pe care trebuie să le plătească primăriile depăşesc cheltuielile de funcţionare curente.

Maricel Popa a anunţat că va face, luni, 1 septembrie, o interpelare către Ministerul Muncii şi va cere rezolvarea urgentă a acestei probleme.

”Guvernul trebuie să intervină. Primarii nu mai au posibilităţi financiare pentru a susţine aceste cheltuieli cu indemnizaţiile persoanelor cu handicap. Situaţia este gravă, pentru că în multe localităţi contribuţiile pe care trebuie să le plătească primăriile depăşesc disponibilul pentru cheltuielile de funcţionare curente.

Este inacceptabil ca persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora să fie lăsaţi fără sprijin, în timp ce Guvernul pasează responsabilitatea către autorităţile locale”, a declarat deputatul PSD Maricel Popa.

Parlamentarul social-democrat a precizat că Guvernul a promis, la solicitarea Asociaţiei Comunelor din România, rezolvarea acestei probleme, dar ”a ales să ignore realitatea din teren”.

„O nedreptate strigătoare la cer”

”Avem de ales între două variante: fie asigurăm finanţarea directă de la bugetul de stat pentru persoanele cu handicap şi pentru însoţitorii acestora, fie condamnăm primăriile la blocaj şi oamenii la disperare. Nu putem cere primarilor să crească taxele şi impozitele, să ia pielea de pe cetăţeanul deja sărăcit, doar pentru a putea plăti salariile însoţitorilor.

Nu putem accepta ca un funcţionar public să plece din sistem pentru că un însoţitor are un salariu mai mare decât el, în timp ce primăria nu mai are bani să-şi plătească utilităţile. Este un paradox şi o nedreptate strigătoare la cer”, a declarat deputatul Maricel Popa.

El consideră că soluţia ”justă” este preluarea acestor obligaţii de plată de către Ministerul Muncii, astfel încât indemnizaţiile şi salariile să fie plătite direct de la bugetul de stat.

„Victime colaterale”

”Persoanele cu handicap şi însoţitorii lor nu trebuie să devină victime colaterale ale unei subfinanţări cronice a primăriilor”, a adăugat Popa.

