Cum e posibil așa ceva? Ce jucătoare de tenis a câștigat o finală fără să trimită măcar o lovitură direct câștigătoare

Jucătoarea cehă de tenis Marie Bouzkova, numărul 66 mondial, a cucerit primul său titlu în circuitul WTA, după ce a învins-o în două seturi, 6-0, 6-3, pe rusoaica Anastasia Potapova, duminică, în finala turneului de la Praga.

Bouzkova, în vârstă de 24 de ani, a pierdut primele sale trei finale, la Guadalajara (Mexic), în acest sezon, la Monterrey (Mexic), în 2020, şi la Melbourne (Australia), în 2021.

În această vară, la turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, cehoaica a ajuns până în sferturile de finală, fiind învinsă în trei seturi (6-3, 1-6, 6-1) de tunisianca Ons Jabeur, care a ajuns apoi până în finală.

Potapova (21 ani) a cucerit în luna aprilie primul titlu din carieră, la turneul WTA 250 de la Istanbul, iar duminică a disputat a patra sa finală în circuitul profesionist.

În finala cu Potapova, Bouzkova nu a avut nici măcar un winner - o lovitură direct câștigătoare. În schimb, ea s-a bazat foarte mult pe erorile adversarei, care au fost destule - 44.

0 - Marie Bouzkova has been the first player to win a WTA-level final without a single Winner in the last two seasons. Strategy.@WTA @WTA_insider pic.twitter.com/iRvpoC4L7o