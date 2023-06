S-a făcut dreptate la Roland Garros: cele mai detestate jucătoare au fost trimise acasă

Calificate în sferturile de finală după un gest lipsit de fair-play, cehoaica Marie Bouzkova și spaniola Sara Sorribes Tormo au fost trimise acasă.

Bouzkova și Sorribes Tormo au fost aspru criticate pentru că au insistat pentru descalificarea echipei Miyu Kato / Aldila Sutjiadi (Japonia / Indonezia).

Motivul? O minge trimisă absolut neintenționat de Miyu Kato după încheierea unui joc a lovit un copil de mingi. Fata a început să plângă, iar arbitrul de scaun a decis descalificarea echipei, în special după insistențele lui Bouzkova și Sorribes Tormo.

Puse la zid pentru comportamentul lor și criticate pentru că s-au amuzat pe seama situației, în vreme ce japoneza plângea, Marie Bouzkova și Sara Sorribes Tormo și-au primit "răsplata".

Ele au fost eliminate în sferturi de Nicole Melichar-Martinez (SUA) și Ellen Perez (Australia).

Mai mult, Sorribes Tormo a pierdut și în optimi, la simplu.

Asta în timp ce japoneza Miyu Kato s-a calificat în semifinale la dublu mixt.

Bouzkova 🇨🇿 & Sorribes-Tormo 🇪🇸 out of the doubles 5-7 3-6 to Melichar-Martinez 🇺🇸 & Perez 🇦🇺 pic.twitter.com/NKrC8eAXsr