John Malkovich recreeaza fotografii emblematice - in pielea lui Che Guevara sau Marilyn Monroe (Galerie foto)

Cand actorul John Malkovich isi asuma un rol, dedicarea e totala. Acesta a acceptat recent provocarea de a recreea fotografii emblematice, intrand, pe rand, in pielea unor personalitati precum Einstein, Che Guevara, Salvador Dali, dar si Marilyn Monroe sau Jean Paul Gaultier.

Propunerea a venit din partea fotografului Sandro Miller, un vechi colaborator. Intr-un interval de 3 zile, actorul a intrat in pielea a 30 de personaje.

Desi unele dintre fotografiile rezultate au tenta de parodie, Sandro a declarat ca nu acesta a fost scopul. S-a dorit aducerea unui tribut unor personalitati de notorietate, relateaza Business Insider.

Instantaneele rezultate urmeaza sa fie incluse intr-o expozitie in Chicago, in luna noiembrie a acestui an. Expozitia va fi apoi dusa si in Los Angeles, New York, Dallas, Paris si chiar in Italia.

Marilyn Monroe, vazuta de Andy Warhol

Totul a inceput natural, explica Sandro: "Dupa ce am consumat doua sticle de vin cu John, i-am aratat ideea mea si s-a indragostit".

"Este foarte deschis la minte, nu se teme niciodata si intotdeauna vrea sa mearga in locuri pe care alti actori de calibrul sau le ocolesc", a mai declarat fotograful.

Sandro a petrecut opt luni selectand fotografii celebre, ulterior stabilindu-se detaliile ce tineau de garderoba, machiaj, loc si lumina, astfel incat asemanarea cu originalul sa fie cat mai mare.

In pielea lui Salvador Dali

Malkovich a pozat in baiat, fata, barbat, femeie, Marilyn, Picasso, Hitchcock, Betty Davis... Chiar si in cea a lui Jean Paul Gaultier, dupa indelungi ore de studiu asupra subiectului.