Marilyn Monroe, intr-un bilet scris inainte sa moara: Cred ca innebunesc!

Un bilet scris de mana de Marilyn Monroe inainte de a se sinucide, in care aceasta isi anunta intentiile, va fi scos la licitatie online in mai.

In scrisoarea adresata catre o profesoara de actorie, Lee Strasberg, nedatata, scrisa din hotelul Bel-Air, se poate citi: "Vointa mea este slaba (...). Poate ca suna ciudat, insa cred ca innebunesc. Ajung in fata camerei de filmat si imi pierd toata concentrarea si tot ceea ce incerc sa invat ma paraseste. Apoi simt ca nici nu mai exist ca om", relateaza contactmusic.com.

Actrita Marilyn Monroe a murit in urma unei supradoze de barbiturice in august, 1962.

Se estimeaza ca scrisoarea se va vinde cu o suma cuprinsa intre 30.000 - 50.000 de dolari. Nu este singura atractie a evenimentului din mai, la licitatie urmand sa fie scoase si o scrisoare a lui John Lennon catre Paul McCartney, care oglindeste perfect tensiunile care erau in interiorul trupei la acea vreme.

Desi nedatata, se crede ca a fost scrisa in 1971. Organizatorii licitatiei se asteapta sa o vanda cu aproximativ 40.000 de dolari.

La licitatia din 30 mai vor fi scoase la vanzare nu mai putin de 250 de scrisori apartinand unui colectionar anonim din SUA, iar o parte dintre obiectele ce-si cauta cumparator vor fi expuse intr-o galerie din New York in perioada 8 - 16 aprilie.

