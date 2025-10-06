Marilyn Monroe, intr-un bilet scris inainte sa moara: Cred ca innebunesc!

Autor: Anca Serghescu
Sambata, 30 Martie 2013, ora 11:37
3184 citiri
Marilyn Monroe, intr-un bilet scris inainte sa moara: Cred ca innebunesc!

Un bilet scris de mana de Marilyn Monroe inainte de a se sinucide, in care aceasta isi anunta intentiile, va fi scos la licitatie online in mai.

In scrisoarea adresata catre o profesoara de actorie, Lee Strasberg, nedatata, scrisa din hotelul Bel-Air, se poate citi: "Vointa mea este slaba (...). Poate ca suna ciudat, insa cred ca innebunesc. Ajung in fata camerei de filmat si imi pierd toata concentrarea si tot ceea ce incerc sa invat ma paraseste. Apoi simt ca nici nu mai exist ca om", relateaza contactmusic.com.

Actrita Marilyn Monroe a murit in urma unei supradoze de barbiturice in august, 1962.

Se estimeaza ca scrisoarea se va vinde cu o suma cuprinsa intre 30.000 - 50.000 de dolari. Nu este singura atractie a evenimentului din mai, la licitatie urmand sa fie scoase si o scrisoare a lui John Lennon catre Paul McCartney, care oglindeste perfect tensiunile care erau in interiorul trupei la acea vreme.

Desi nedatata, se crede ca a fost scrisa in 1971. Organizatorii licitatiei se asteapta sa o vanda cu aproximativ 40.000 de dolari.

La licitatia din 30 mai vor fi scoase la vanzare nu mai putin de 250 de scrisori apartinand unui colectionar anonim din SUA, iar o parte dintre obiectele ce-si cauta cumparator vor fi expuse intr-o galerie din New York in perioada 8 - 16 aprilie.

Cum vede unul dintre noii consilieri prezidențiali rolul României în UE: „A șasea țară ca populație din UE, are datoria să participe cu demnitate, competență și inițiativă”
Cum vede unul dintre noii consilieri prezidențiali rolul României în UE: „A șasea țară ca populație din UE, are datoria să participe cu demnitate, competență și inițiativă”
Valentin Naumescu, profesor universitar, numit de Nicușor Dan în funcția de consilier prezidențial pentru Afaceri Europene, consideră că "România, a șasea țară ca populație din UE, are...
Când își încep mandatele noi consilierii prezidențiali numiți de Nicușor Dan, echipă de 7 femei și 7 bărbați
Când își încep mandatele noi consilierii prezidențiali numiți de Nicușor Dan, echipă de 7 femei și 7 bărbați
Decretele pentru numirea noilor consilieri prezidențiali, care vor avea o funcție remunerată sau onorifică în serviciul lui Nicușor Dan, au fost publicate, luni, 6 octombrie, în Monitorul...
#licitatie scrisoare Marilyn Monroe, #scrisoare sinucidere Monroe licitatie, #scrisori celebritati licitatie mai, #scrisoare John Lennon licitatie mai , #stiri Marilyn Monroe
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. "In timp ce noi ne uitam spre cer, Kremlinul sapa transee in alta parte"
ObservatorNews.ro
Cod rosu de furtuni si inundatii in Bulgaria. Atentionare de calatorie transmisa de MAE
DigiSport.ro
Donald Trump a facut anuntul asteptat de toata lumea: rasturnare de situatie in privinta evenimentului nemaivazut din SUA

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce lecție importantă a primit Radu Ștefan Bănică de la tatăl său. Artistul, detalii despre copilăria într-o familie celebră: „Lumea așteaptă mereu...”
  2. Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci scorțișoară în fiecare zi
  3. Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au împlinit un an de căsnicie. Anunțul făcut de actriță: „Tot ce simt e recunoștință” FOTO
  4. 3 neurologi au fost întrebați care este alimentul esențial pentru sănătatea creierului pe care îl consumă zilnic. Ce au răspuns
  5. Începutul relației dintre comediantul Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan. Cum a fost cucerită asistenta de la Antena 1
  6. Raluca Bădulescu a refuzat să meargă cu fiul ei la Asia Express, deși Alex își dorea să participe. Care a fost motivul: „Și-ar fi dorit”
  7. Grupul Armani pune la vânzare un pachet minoritar de acțiuni, după decesul fondatorului
  8. Michelle și Barack Obama au împlinit 33 de ani de căsătorie: „Cea mai bună decizie” FOTO
  9. Carmen Grebenișan a născut un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de Alina Ceușan: „Abia așteptăm să îl cunoaștem”
  10. De ce CEO-ul Ford a vrut ca fiul său de 17 ani să învețe o meserie: "M-am asigurat că are un job de vară în care a învățat să sudeze"