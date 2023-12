Mărturia vedetei din România care s-a aflat în apropierea locului unde a avut loc atentatul de la Praga

Aflată în vacanță la Praga, la doar la câteva minute distanță de locul unde a avut loc atentatul, în urma căruia 14 persoane au fost ucise și alte 25 rănite, Marina Almășan a povestit ce se petrece în capitala Cehiei.

Șansa vedetei TV a fost aceea că în momentul tragicului eveniment, aceasta se afla împreună cu George Cornu, partenerul său, la hotel, pentru a lua prânzul. Marina a aflat de atentat de la rudele și prietenii din țară, care au sunat-o, îngrijorate, știind că aceasta se afla într-o mini-vacanță, în Praga.

„Chiar acum sunt în Piața de Crăciun, în inima Pragăi. Înaintea atentatului era plină, acum s-a golit.

Tot în zonă mă aflam și eu, pe Podul Carol, filmam. Noroc că a venit ora prânzului și m-am retras la hotel – și el la câteva minute de locul atentatului. M-au sunat din țară cei dragi, așa am aflat. Erau îngrijorați.

N-am rezistat să stau acasă, deși așa mi-au ordonat toți. Am vrut să iau eu însămi pulsul străzii. După am colindat zona, deși era deja întuneric. Lume puțină pe străzi, oamenii grăbiți și panicați, mașini de poliție peste tot (și astăzi e plin de ele pe străzi). M-a impresionat corul sirenelor, răzbătând din toate colțurile orașului.

Alimentau panică, pe de o parte, eu însă am tradus în totul e sub control, autoritatile vegheaza la linistea orasului. La televizor, toate canalele aveau breaking-news-uri pe tema asta. Nu știu ceha, dar era clar că toți erau îngroziți de cele întâmplate.

M-am trezit brusc că am devenit un soi de reporter la fața locului, corespondent de război”, a mărturisit Marina Almășan în exclusivitate pentru cancan.ro.

În ciuda celor întâmplate, Marina nu și-a schimbat planurile de vacanță. Ea va rămâne în Praga până duminică, conform programului. În timp ce prezentatoarea TV a ieșit să ia „pulsul străzii”, George Cornu a preferat să rămână la hotel.

„Mai am doua zile. Planurile nu s-au schimbat, rămân aceleași: să mă rup de nebunia ultimelor săptămâni. E-adevărat, am dat de altă nebunie și am devenit puțin mai prudenți. Evităm zonele aglomerate. Dar jurnalistul din mine va continua să observe atent tot ce se întâmplă pe aici.

Georgică a rămas la hotel, să ia pulsul știrilor de pe canalele pragheze. Mă sună din 15 în 15 minute să vadă dacă mai trăiesc!. Îl stresează obsesia mea pentru jurnalism”, a adăugat Marina Almășan.

