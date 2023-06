Scuze publice prezentate de TVR pentru cântecul cu aluzii sexuale. Cum se apără prezentatoarea Marina Almășan

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat Televiziunea Română, în şedinţa din data de 13 iunie, cu „somaţie publică” pentru difuzarea unei melodii cu trimiteri de natură sexuală, interpretată de solistul Daniel Iancu, în cadrul emisiunii „Rivalii”, transmisă pe TVR 2, şi pentru o glumă a prezentatoarei Marina Almăşan, referitoare la căsătoriile din India.

Având în vedere situaţia creată, conducerea postului TVR 2 a solicitat preşedintelui director-general al SRTv, Dan Cristian Turturică, constituirea unei comisii disciplinare, care să cerceteze disciplinar persoanele responsabile de abaterile sancţionate de CNA.

Dan Turturică a aprobat cererea şi a dispus constituirea comisiei disciplinare.

Televiziunea Română regretă acest incident şi prezintă scuze publice telespectatorilor.

Potrivit CNA, în cadrul ediţiei din 25.03.2023 au fost două momente (cântecul folk „Olguţa gelofila”, interpretat de Daniel Iancu şi, respectiv, o glumă a prezentatoarei referitoare la motivul pentru care căsătoriile din India sunt „cele mai trainice de pe mapamond”), la difuzarea cărora nu au fost respectate dispoziţiile art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului [„Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit (e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice”].

Ads

Membra CNA Dorina Rusu a catalogat difuzarea cântecului drept "un moment de proastă inspiraţie", a scris paginademedia.ro.

Extras din melodie: „Gelu este-n prag de-nsurătoare/ Gelu vrea să ia o fată mare./ Merge prima dată la ASE,/Însă bila tot acolo e!. Gelu totuşi vrea o fată mare./ Alege-o gradiniţă la-ntâmplare./ Olguţa e cu alţi copii la joc,/ Şi Gelu se gândeşte:-"Am noroc!”.

Potrivit site-ului citat, Marina Almăşan a invocat lipsa de audienţă: "Să ştiţi că m-am frământat mult după întâlnirea noastră trecută, pentru că nu m-am simţit deloc confortabil analizându-mă prin prisma dumneavoastră şi înţelegând că ceea ce am făcut cu buna credinţă s-a înţeles cumva, nu neapărat greşit, dar s-a înţeles altfel decât am vrut eu să transmit... La televizor, în general nu se mai uită tineri. La TVR din păcate nu prea se mai uită nimeni, nici tinerii, nici adulţii sau foarte puţini. Eu fac eforturi disperate de a încerca să găsesc o formulă prin care să transmit educaţia îmbrăcând demersul meu într-un ambalaj care să poată fi vândut. Uitându-ma pe graficele de audienţă şi observând că audienţa medie la întregul canal este de 0,3 %, adică o treime dintr-un om se uită la programe, şi sunt disperată. Poate din acestă dorinţă şi acest exces de zel al meu de a face ca demersul meu educativ să ajungă la cineva, nu să ajungă la 0 oameni, poate că am făcut-o mai colorată decât s-ar aştepta lumea la un program al postului public”.

Ads