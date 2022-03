Jurnalista Marina Ovsiannikova reținută luni seara, 14 martie, pentru că a intrat în emisie în direct, la postul public TV din Rusia, Pervîi Kanal, cu un mesaj anti război a fost plasată în arest la domiciliu.

Între timp, femeia a postat mai multe mesaje pe pagina ei Twitter în care spune că nu regretă gestul făcut în emisie directă, scrie zdg.md.

În unul dintre mesaje, Ovsyannikova susține că avocatul ei i-a comunicat că pentru gestul făcut ea riscă închisoare de la 5 la 10 ani.

„Nu știu ce se va întâmpla cu mine în curând. Avocatul meu mi-a spus că s-ar putea să risc închisoare de la 5 la 10 ani, conform codului penal. Nu regret nimic. Am nevoie de aprobarea voastră, totuși. Nu războiului!”, a scris Marina Ovsyannikova.

„Nu regret ce am făcut. Oricare ar fi consecințele, voi purta acest gest ca insignă de onoare”, a scris jurnalista.

Marți dimineață, avocații jurnalistei anunțau că nu cunosc nimic despre locul aflării femeii, din momentul reținerii.

Luni seara, presa rusă a relatat că Ovsyannikova a fost dusă la departamentul de poliție al districtului Ostankinsky din Moscova. Cu toate acestea, poliția le-a spus activiștilor pentru drepturile omului că ea nu se află în departament.

Jurnalista postului tv Pervîi Kanal din Rusia a fost reținută după ce a intrat în cadru unei emisiuni de știri în direct, purtând o pancartă pe care scria „Nu războiului”.

Marina Ovsyannikova, an editor at a TV channel in Russia, interrupted a live broadcast with a sign that read “NO WAR. Stop the war. Don't believe the propaganda. They're lying to you here.” She has since been detained. This is an act of incredible courage. pic.twitter.com/BOJ70m2ztv