Jurnalista care a protestat la TV în Rusia, ajutată de un președinte occidental. Scena lui Putin se va prăbuși în curând

O jurnalistă de la televiziunea Rusia 1, care a intrat în direct în timpul unui buletin de știri, afișând un mesaj anti-războiului lui Putin în martie 2022, fiind apoi plasată în arest la domiciliu, a reușit să fugă din țară ulterior. Marina Ovsyannikova a acordat un interviu pentru Institutul Kenan din SUA, în care a afirmat că Putin ”a construit o fabrică de propagandă și toată această scenă de carton se va prăbuși în curând”.

Fosta jurnalistă de la televiziunea rusă din Moscova a fost sprijinită de președintele Franței, Emmanuel Macron, care i-a acordat azil politic la Paris, dar și protecție diplomatică, potrivit Wilson Center.

Marina Ovsyannikova a stat câteva secunde cu o pancartă în spatele prezentatoarei buletinului de știri de la televiziunea din Rusia, pe care scria: ”Opriți războiul, nu credeți propaganda. Vă mint chiar aici”.

SUA fac presiuni asupra unei țări NATO. Un președinte prieten cu Putin avertizat să nu mai facă jocul Rusiei

Ads

Consecințele au urmat imediat: a fost concediată, denunțată de colegii săi și acuzată că lucra pentru serviciile de informații britanice. Ea a fost acuzată de o infracțiune administrativă pentru participarea la un „miting nesancționat”. A fost amendată pentru „discreditarea” armatei ruse. Drepturile părintești i-au fost restricționate și a fost pusă în arest la domiciliu, unde a rămas până când a fugit din țară.

Jurnalista din Rusia povestește drama prin care a trecut, după ce a afișat acel mesaj anti-război la televiziunea din Moscova.

”Am petrecut două luni [în arest la domiciliu] și am decis să evadez. Avocatul meu, Dima Zakhvatov, a spus că ar trebui să fug, că aceasta este singura mea șansă, pentru că următoarea etapă va fi închisoarea adevărată. Ne-am gândit frenetic cum să-mi aranjez evadarea.

Da, la fel ca în filme, a fost un adevărat thriller, ca la Hollywood. Dima Zakhvatov îmi tot spunea să fug cât mai curând posibil. Dar nu am putut să fug, pentru că mi-au luat fiica. Mi-am dat seama că nu voi fugi niciodată fără fiica mea”.

Ads

Oraș cu 251 de zgârie-nori, refugiul rușilor ce scapă de Putin. Creștere cu 228% a traficului aerian de la Moscova

Toată lumea știe adevărul în Rusia, dar tace de frică

”Fiica mea a reușit să scape de la fostul meu soț. Ea a scăpat și a venit la mine. Au venit serviciile sociale, dar nu au putut să o ia, pentru că nu a existat o decizie judecătorească privind scoaterea copilului din custodia mamei sale. Fiica mea a fost exclusă de la școală; nici măcar nu putea merge la școală”, a spus Ovsyannikova.

Jurnalista a reușit să scape din Rusia, cu multe peripeții. ”Acesta a fost pur și simplu iadul. În cele din urmă, Dima Zakhvatov a aflat prin ce țară putem scăpa. Am schimbat literalmente șapte mașini pe parcurs, ultima s-a blocat în noroi, am fugit într-un câmp gol în căutarea unui drum. Era o persoană care ne escorta. Era întuneric beznă. Nu exista conexiune mobilă”.

Ads

Acum ea se află în Germania, după ce și-a terminat de scris o carte. ”Cartea a fost tradusă în mai multe limbi, iar prima sa lansare a fost în Germania. De aceea sunt aici. Eu promovez cartea”.

Declarație șocantă a lui Putin: Germania ”rămâne” ocupată după retragerea Uniunii Sovietice

Femeia vobește și despre șansa pe care a avut-o, de a fi acceptată să locuiască în Franța. ”Da, președintele Franței m-a ajutat chiar a doua zi după protestul meu. Încă eram interogată, iar Macron îmi oferise deja azil politic și protecție diplomatică.

Am folosit această [oportunitate] până la urmă, când am avut nevoie de ajutor cu adevărat, pentru că până în ultima clipă nu am vrut să emigrez. Dar totul a devenit atât de încurcat până la urmă, încât m-am confruntat cu o alegere între emigrare și închisoare”.

”[Putin] a construit o fabrică de propagandă și toată această scenă de carton a fost montată în jurul lui, care se va prăbuși foarte curând. Sunt ca acel băiat din basmul lui [Hans Christian] Andersen care a trebuit să o spună cu voce tare. Toată lumea știa, dar toată lumea tace”, a spus jurnalista din Rusia fugită în exil, în Franța.

Ads