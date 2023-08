Imagini cu modul în care Rusia a abordat o navă de marfă turcească în Marea Neagră. Echipajul aliniat și imobilizat pe punte VIDEO

Rusia a dat publicităţii un filmuleţ care arată unitatea navală de inspecţie, înarmată, care a abordat duminică o navă de marfă în sud-vestul Mării Negre şi l-a interogat pe căpitan despre motivul pentru care ambarcațiunea nu s-a oprit atunci când i s-a cerut acest lucru de către o navă de război rusă, relatează Reuters.

Rusia a declarat că a tras focuri de avertisment cu arme automate asupra navei Sukru Okan, sub pavilion Palau, după ce aceasta nu a răspuns la somaţia de oprire, deşi nu a fost clar de ce nava a fost abordată atât de aproape de Turcia.

Într-o înregistrare video publicată de Ministerul rus al Apărării, membrii echipajului pot fi văzuţi îngenuncheaţi pe punte, cu mâinile pe cap, în timp ce un elicopter rusesc Ka-29 se apropie. Alte imagini asemănătoare, a căror origine nu e clară, dar care fuseseră răspândite de mediile ucrainene, apăruseră deja încă de luni:

Russia resorted to a provocation using force against the Turkish vessel SUKRU OKAN, which was heading to the port of Izmail. It's a hostile act against Turkey and NATO as a whole 🧵 pic.twitter.com/9OIevtANmH