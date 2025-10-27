Alertă în Marina SUA, după două accidente separate. Un elicopter și un avion de luptă s-au prăbușit în Marea Chinei

Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit duminică, 26 octombrie, în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime.

Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua 'operațiuni de rutină' de pe portavionul USS Nimitz când s-a prăbușit în Marea Chinei de Sud, a anunțat într-un comunicat Flota SUA din Pacific.

Cele trei persoane aflate la bordul aeronavei au fost salvate, potrivit autorităților.

Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, un avion de vânătoare Boeing F/A-18F Super Hornet s-a prăbușit, de asemenea, în Marea Chinei de Sud în timp ce efectua 'operațiuni de rutină' de pe portavionul USS Nimitz, potrivit Marinei SUA.

South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025

Ads

Cele două persoane aflate la bord s-au catapultat și au fost salvate ulterior, potrivit aceleiași surse.

'Toate persoanele implicate sunt în siguranță și în stare stabilă', a declarat Marina SUA, adăugând că ambele accidente sunt în curs de investigare.

Pierderea celor două aeronave are loc în contextul în care președintele american Donald Trump se află în primul său turneu în Asia în timpul celui de-al doilea său mandat.

of Strike Fighter Squadron (VFA) 22 also went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations from Nimitz. Both crew members successfully ejected and were also safely recovered by search and rescue assets assigned to Carrier Strike Group 11. — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025

La începutul acestui an, două avioane militare americane de pe portavionul Harry S. Truman s-au prăbușit în două accidente petrecute în Marea Roșie în decurs de zece zile - unul în timpul aterizării, iar celălalt în timpul unei manevre de mutare a acestuia.

Ads