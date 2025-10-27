Alertă în Marina SUA, după două accidente separate. Un elicopter și un avion de luptă s-au prăbușit în Marea Chinei

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 09:10
278 citiri
Alertă în Marina SUA, după două accidente separate. Un elicopter și un avion de luptă s-au prăbușit în Marea Chinei
Marina SUA FOTO X/ U.S. 3rd Fleet @US3rdFleet

Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit duminică, 26 octombrie, în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime.

Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua 'operațiuni de rutină' de pe portavionul USS Nimitz când s-a prăbușit în Marea Chinei de Sud, a anunțat într-un comunicat Flota SUA din Pacific.

Cele trei persoane aflate la bordul aeronavei au fost salvate, potrivit autorităților.

Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, un avion de vânătoare Boeing F/A-18F Super Hornet s-a prăbușit, de asemenea, în Marea Chinei de Sud în timp ce efectua 'operațiuni de rutină' de pe portavionul USS Nimitz, potrivit Marinei SUA.

Cele două persoane aflate la bord s-au catapultat și au fost salvate ulterior, potrivit aceleiași surse.

'Toate persoanele implicate sunt în siguranță și în stare stabilă', a declarat Marina SUA, adăugând că ambele accidente sunt în curs de investigare.

Pierderea celor două aeronave are loc în contextul în care președintele american Donald Trump se află în primul său turneu în Asia în timpul celui de-al doilea său mandat.

La începutul acestui an, două avioane militare americane de pe portavionul Harry S. Truman s-au prăbușit în două accidente petrecute în Marea Roșie în decurs de zece zile - unul în timpul aterizării, iar celălalt în timpul unei manevre de mutare a acestuia.

Cine era pilotul avionului ultraușor care s-a prăbușit în Vaslui. Ceața l-a împiedicat să aterizeze VIDEO
Cine era pilotul avionului ultraușor care s-a prăbușit în Vaslui. Ceața l-a împiedicat să aterizeze VIDEO
Avionul ultraușor prăbușit joi, 23 octombrie, în județul Vaslui era pilotat de un afacerist sucevean. Din cauza ceții, acesta nu a putut ateriza, iar firma care îi închiriase aeronava nu a...
Cine sunt directorii de la stat care și-au crescut propriile salarii cu 50 la sută în plină austeritate. „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Cine sunt directorii de la stat care și-au crescut propriile salarii cu 50 la sută în plină austeritate. „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii din zona de transporturi şi a nominalizat trei astfel de instituţii. Acestea sunt...
#marina sua, #avion prabusit, #elicopter prabusit , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum va fi vremea astăzi, 27 octombrie. Ploile își fac apariția în vestul și nordul țării
  2. Donald Trump, iritat de anunțul lui Vladimir Putin privind testarea rachetei care poate lovi la 14.000 de kilometri. "Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete"
  3. Mesajul Custodelui Coroanei, la sărbătorile Bisericii Ortodoxe Române: „Regele Mihai, tatăl meu a putut conlucra cu patru Patriarhi ai României în ani nu tocmai uşori”
  4. Explozia din cartierul Rahova a stârnit panică în rândul românilor. Zeci de persoane sună zilnic să reclame miros de gaz "Numărul solicitărilor este mult mai mare și unele se confirmă"
  5. Alertă în Marina SUA, după două accidente separate. Un elicopter și un avion de luptă s-au prăbușit în Marea Chinei
  6. Doi bunici au murit în timp ce se întorceau de la nunta nepoatei. Rudele erau încă la petrecere când au primit vestea
  7. Eșec după trei luni de grevă la negocierile dintre Boeing și o parte dintre angajați. Protestul a dus la întârzieri la livrarea unor avioane
  8. A furat o mașină de poliție chiar din curtea secției și a plecat cu ea acasă. A fost prins după ce a parcurs zeci de kilometri la volanul autospecialei
  9. Mii de români au fost urmăriți, în baza unor mandate de supraveghere cerute de serviciile de informații, în perioada alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025
  10. Ce să faci de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ca să-ți meargă bine. Programul slujbelor de la Catedrala Mântuirii Neamului