O fostă deputată, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare în Republica Moldova. Va fi dată în căutare internațională

Autor: Adrian Zia
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 21:39
O fostă deputată, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare în Republica Moldova. Va fi dată în căutare internațională
Marina Tauber, fostă deputată din Republica Moldova FOTO X/@ipn_moldova

Marina Tauber, fostă deputată din Republica Moldova și o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, a fost condamnată marți, 30 septembrie, la 7 ani și jumătate de închisoare într-un penitenciar cu regim semiînchis în dosarul legat de finanțarea ilegală a fostului partid ȘOR. Aceasta va fi dată în căutare internațională, după ce a părăsit Republica Moldova încă din data de 7 ianuarie.

În ultima perioadă, ea a fost văzută la Moscova în anturajul fugarului Ilan Șor, potrivit TV8.md.

Totodată, instanța din Chișinău a dispus confiscarea a peste 206 milioane de lei (moldovenești). Condamnarea este însoțită de o decizie de privare a dreptului de a ocupa funcții publice și de a exercita activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice timp de 5 ani.

Avocatul Sergiu Moraru a anunțat că va contesta sentința Marinei Tauber, calificând-o drept ilegală. Întrebat unde se află Tauber în prezent, apărătorul acesteia a răspuns: „Nu cunosc, nu mă interesează și nu am așa atribuții pentru a monitoriza localizarea. (…) Eu discut cu doamna Tauber de atâtea ori de câte este nevoie referitor la aspectele juridice” - scrie NewsMaker.

Și Procuratura Anticorupție este posibil să conteste decizia, având în vedere că procurorii au cerut 13 ani de închisoare. Termenul pentru apel este de 15 zile.

Tauber este cercetată din 2022 într-un dosar privind finanțarea ilegală a Partidului ȘOR, fiind acuzată de falsificarea raportului financiar al formațiunii și de acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. Ea a petrecut aproape două luni în arest, fiind apoi plasată în arest la domiciliu și control judiciar. Pe 23 februarie 2023, Curtea de Apel a anulat majoritatea restricțiilor legate de măsura preventivă.

Ea a fost găsită vinovată marți pentru patru capete de acuzare de falsificare a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a fostului partid ȘOR (scos în afara legii între timp) și pentru acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat.

„Cred că tot ce am făcut pentru cetățenii noștri, să le îmbunătățim viețile, și facem asta deja de 10 ani, merită acest sacrificiu”, a transmis Tauber într-un clip video publicat pe un canal Telegram împreună cu un „comentariu” din partea lui Ilan Șor. El a transmis că „Marina Tauber este un politician puternic și vizibil”. „Ea a făcut multe pentru ca moldovenii să trăiască mai bine. Această sentință este răzbunarea personală a Maiei (Sandu) pentru forța, curajul și demnitatea Marinei”, se arată în declarația atribuită lui Șor pe unul din canalele Telegram afiliate lui, scrie Ziarul de Gardă.

#Marina Tauber deputata Moldova, #condamnare inchisoare, #cautare internationala , #Republica Moldova
