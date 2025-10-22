Marina Voica a stârnit îngrijorare din cauza greutății ei. Câte kilograme are artista la 89 de ani: „Important este să...”

Marina Voica a stârnit îngrijorare din cauza greutății ei. Câte kilograme are artista la 89 de ani: „Important este să...”
Marina Voica a vorbit despre stilul ei de viață FOTO: Hepta

Marina Voica, la 89 de ani, continuă să impresioneze prin eleganță și stil, iar fanii se întreabă cum reușește să arate atât de bine la această vârstă. Solista a dezvăluit câteva secrete ale longevității și ale siluetei sale perfecte, dar și ce alimentație adoptă în viața de zi cu zi.

Vedeta locuiește de peste două decenii în Breaza, un orașel cochet, de unde își cumpără legumele și fructele proaspete, iar dieta ei nu include restricții drastice.

„Să știți că mănânc cam orice, și cu multă poftă, mai ales legume și fructe, pe care eu le cumpăr de la piața din Breaza, orășelul cochet, în care locuiesc de peste 20 de ani. Important este să mănânci puțin și des, cam la 3-4 ore, să ai câte o gustărică. Am și marele noroc că sunt așa, mai subțirică, și din familie, tot așa erau și părinții și fratele meu”, a explicat Marina Voica pentru Click.

Artista a mărturisit că evită să vorbească despre greutatea sa exactă, din cauza comentariilor critice: „Cândva, aveam cam 53 de kilograme, acum am sub 50, însă nu mai zic exact cât cântăresc, căci mă tot judecă lumea. Ce bine ar fi fost, dacă aș fi avut însă în anii tinereții această siluetă! Acum îmi vine bine orice haină, rochie, de-abia acum pot să port și pantaloni. Orice haină îmi stă ca pe un fotomodel”.

Marina Voica rămâne fidelă propriului stil, neapeland la designeri sau stiliști. La Festivalul de la Mamaia, vedeta a urcat pe scenă într-o ținută alb-negru aleasă după gustul ei: „Eu țin la cochetărie, la eleganță. Și la Festivalul de la Mamaia m-am prezentat impecabil pe scenă, ținuta aceea, în alb-negru, a fost făcută după gustul meu. Nu mă îmbracă niciun designer și nu mă coafează niciun stilist. Eu îmi cumpăr hainele și tot singură mi le și combin, aici e, de fapt, marea artă!”.

Cântăreața recomandă femeilor să nu urmeze orbite tendințele modei și să nu investească prea mulți bani în haine, pentru că stilul personal și eleganța rămân mereu actuale.

