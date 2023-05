O tenismenă născută în Ucraina a trăit spaima vieții din senin: ”Aici m-a lovit rău”

Jucătoarea belgiană de origine ucraineană Marina Zanevska a povestit momentele de panică pe care le-a trăit la turneul WTA 125 de la Saint-Malo, la un meci cu sportiva americană Katie Volynets.

“Am avut sentimente foarte ciudate după ce am câştigat primul set. Nu ştiu de ce, dar pornise o sirenă. A durat poaate 20 de secunde, dar mi s-a părut o veşnicie! Am început să plâng foarte tare şi nu mă mai puteam opri. Nu am mai fost în Ucraina din 24 februarie. Nu am trăit niciodată experienţa sirenelor de acolo.

Dar sunetul a declanşat ceva în mine. Inima îmi bătea foarte tare. A fost copleşitor. De obicei, când intru pe teren este locul în care uit de problemele mele. Dar aici m-a lovit rău!”, a spus Zanevska, potrivit RMC Sport.

Zanevska a fost învinsă cu scorul de 2-6, 6-4, 7-5 de Volynets, în optimile turneului de la Saint-Malo.