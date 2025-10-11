Doliu în lumea teatrului și televiziunii. A murit Marinela Chelaru, actrița îndrăgită pentru colaborarea ei cu grupul "Vouă"

Actrița Marinela Chelaru, foarte cunoscută în urma colaborării sale cu grupul „Vouă”, a murit la vârsta de 66 de ani.

Anunțul privind decesul actriței a fost făcut de o apropiată a sa, producătoarea TV Daniela Scoica.

”Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, a scris aceasta pe Facebook, potrivit CanCan.

Marinela Chelaru a fost cunoscută pentru umorul său, pentru participarea în grupul „Vouă” și pentru prezența ei aparte în teatrul și în televiziunea românească.

În ultimii ani, actrița s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Ea a suferit patru accidente vasculare cerebrale și a trecut printr-o intervenție chirurgicală pe cord.

A fost nevoită să renunțe la carieră. Pensia pe care o primea era una mică, iar cei mai mulți bani se duceau pe medicamente. Totuși, din punct de vedere mental, a continuat să se simtă puternică.

„M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la el, mă duc... Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam,” declara Marinela Chelaru, în urmă cu ceva timp, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, mai amintește sursa citată.

