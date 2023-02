Căpitanul CFR-ului, după eliminarea din Europa: ”Va fi greu să ne bată cineva”

Căpitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat joi seară, după meciul cu Lazio, că el şi colegii săi au făcut un joc bun şi părăsesc Conference League “cu capul sus”.

”A fost un meci bun. Echipa a avut o atitudine foarte bună. Noi am avut încredere până la final. Am încercat să dăm gol, dar nu uităm cu cine am jucat. Am ieşit cu capul sus. Noi acasă de obicei jucăm mai bine.

Le mulţumim şi suporterilor, a fost stadionul plin. Ne-am bucura să fie aşa şi în campionat. Dacă avem aceaastă atitudine va fi greu să ne bată cineva în campionat”, a spus Camora.

Echipa CFR Cluj a fost eliminată de formaţia Lazio Roma, joi seară, în play-off-ul Conference League, terminând la egalitate meciul retur cu italienii, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, scor 0-0. În tur, la Roma, în urmă cu o săptămână, scorul a fost 1-0 pentru Lazio.

