Motivul pentru care iubitul fiicei Andreei Esca nu are facultate: ”Nu am nevoie, chiar nu am”

Cântărețul Mario Fresh, iubitul Alexiei Eram, fiica prezentatoarei Andreea Esca, a dezvăluit într-un interviu pentru care nu dorește să termine o facultate.

Artistul care s-a remarcat în special cu piesa „Necesar” a vrut în acest fel să se dedice exclusiv carierei muzicale.

„Nu am nevoie, chiar nu am. Bine, este o discuție foarte lungă, am avut-o cu părinții, cu bunicii. Tot mă împingeau să fac facultatea după ce am terminat liceul.

Nu am fost de acord, profesez în domeniul muzical de când aveam 5 ani, am învățat tot ce aveam de învățat pentru a putea să am grijă de mine, să fac banii mei și să mă întrețin. Le-am explicat acest lucru, au înțeles, le-am și demonstrat imediat după ce am avut discuția.

La ea este un domeniu mai dificil și diferit și a trebuit să meargă să facă”, a declarat Mario Fresh pentru ego.ro.