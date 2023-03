O nouă reacție a fugarului Mario Iorgulescu, după ce a sfidat justiția din România

La câteva zile după ce a postat pe instagram un mesaj sfidător la adresa justiției din românia, care l-a condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare, Mario Iorgulescu, fugit de doi ani în Italia, a oferit o nouă reacție.

”Îmi pare rău că declarația pe care am dat-o în presa a sunat sfidătoare. Nu asta a fost intenția mea. Îmi doresc din toată inima să pot fi ascultat și eu. Să se ia în calcul și punctul meu de vedere. Am dat acea declarație la nervi și nu-mi luasem tratamentul. Am reacționat impulsiv.

Din păcate, trebuie să îmi iau tratamentul, iar atunci când nu o fac, reacționez la impuls și nu gândesc foarte limpede. E parte din boala mea. Fac lucruri din impuls pe care apoi le regret. Știu că dacă este o țară cu posibilitatea de a aresta pe oricine indiferent de câți bani are sau cine este, acea țară este România.

Nu vreau sa mă pun în niciun caz contra țării pe care o iubesc din tot sufletul. Doresc doar să fiu și eu ascultat. Măcar atât”, a spus Mario Iorgulescu, potrivit spynews.

Mario Iorgulescu (27 de ani), a publicat o fotografie sfidătoare pe rețelele sociale, din care se poate vedea și transformarea sa fizică, fiul lui Gino Iorgulescu apărând cu câteva kilograme în plus.

Gino Iorgulescu a postat imaginea însoțită de mai multe hashtag-uri, cum ar fi ”Relaxare”, ”Viață bună”, ”Cred în justiție”, ”Lege și Ordine”, ”Justiție”, ”Mafie”, ”Toatebune”, după care le-a modificat, nu înainte ca acestea să fie salvate de internauți.

