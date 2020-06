Decizie definitiva: Justitia emite un mandat de arestare, in lipsa, pe numele lui Mario Iorgulescu

Ziare.

com

Concret, instanta a respins contestatia lui Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu , presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal.Potrivit procurorilor, Mario Iorgulescu a condus beat si drogat in data de 8 septembrie 2019 si a produs un accident in urma caruia un barbat a murit. Tanarul nu ar fi oprit la semafor si a condus cu o viteza de 162 de kilometri pe ora, desi limita legala era 50 de kilometri pe ora.Din 23 septembrie, Mario Iorgulescu a fost dus la o clinica din Italia, pentru ca si el a fost ranit grav in urma impactului. Acesta a fost externat si preluat de un institut de reabilitare psihiatrica din Italia.