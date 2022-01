Selecționerul român de la Cupa Africii șochează: jucătorii săi, obligați ”să-și spele singuri chiloții”! Cum e posibil

Mario Marinică (57 de ani), selecționerul român al naționalei statului Malawi, a făcut acuzații dure asupra organizatorilor Cupei Africii pe Națiuni, competiție care are loc în această perioadă în Camerun.

„Nu l-ați vedea pe Sadio Mane (n.r.: senegalezul de la Liverpool) spălându-și singur chiloții și agățându-i la uscat în fața camerei. Jucătorii mei au fost obligați să facă asta”, a declarat Marinică, potrivit presei internaționale.

„Gambia are aceeași problemă. Sunt standarde diferite, echipele sunt tratate diferit. Nu am avut nici lapte pentru cafea, ni s-a spus că s-a terminat laptele. Am fost șocat să constat că nu mai e nici mâncare suficientă”, a mai spus Marinică, antrenorul care a calificat-o pe Malawi în premieră în faza optimilor.

”De ce ne confruntăm doar noi cu toate aceste lucruri? De ce numai echipele mici? De ce doar Comore, Gambia, Malawi?”, a subliniat românul.

Ads