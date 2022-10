Fiul lui Adrian Mutu s-a cuplat cu o cântăreață: ”Am văzut-o creață și focosă și am zis hai să văd ce e de ea”

Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, pare a călca apăsat pe urmele tatălui său, care la vârsta lui, era un adevărat vânător de vedete.

Mario, care a împlinit 19 ani, s-a cuplat cu Mara, o cântăreață aflată la început de drum. Dacă la început a fost vorba despre curiozitate, acum lucrurile par serioase între ei.

”Este iubita mea. A fost o postare, dar acum nu mai este doar o postare. Pe instagram i-am dat eu mesaj. Am văzut-o creață mai focoasă. Am zis: ‘hai să văd și eu ce e de ea.’ O lună. Două luni. Trei luni. Și în viața anterioară am fost împreună”, a povestit Mutu jr pentru fanatik.ro.

”Este o relație. S-au schimbat termenii și condițiile. Atât pot să zic. Ideea e că nu contează de cât timp suntem împreună. Am fost împreună toată viața sufletește, pentru că ne înțelegem prea bine. În două zile, zici că îl știam de 17 ani”, a completat bruneta.

”A fost natural. S-a întâmplat. Suntem bine. Mă înțeleg bine și cu fratele ei, și cu taică-su și cu maică-sa. Locuim unde vrem, sincer. Avem mai multe opțiuni. Nu e grabă. Lăsăm viața să curgă și vedem ce și cum”, a mai afirmat Mario Mutu pentru sursa citată.

Ads