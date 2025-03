Mario Nawfal, influencer apropiat de Musk, critică decizia autorităților române de respingere a candidaturii Dianei Șoșoacă: "Este aceasta UE liberă?"

Influencerul Mario Nawfal, apropiat al lui Elon Musk, a transmis un mesaj critic la adresa României și a Uniunii Europene, după ce autoritățile de la București au respins candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale din anul 2025.

„UN ALT CONSERVATOR ROMÂN, INTERZIS DE LA CURSA PREZIDENȚIALĂ — ACEASTA ESTE UE LIBERĂ?”, a scris Nawfal într-un mesaj postat pe rețeaua X, în ziua de 15 martie 2025.

Influencerul american și-a prezentat, pentru urmăritorii lui, viziunea asupra deciziei pe care au luat-o autoritățile electorale ale României.

„Comisia Electorală a României tocmai a respins candidatura Dianei Iovanovici-Șoșoacă, blocând încă un candidat conservator din cursa pentru alegerile prezidențiale. Șoșoacă fusese deja interzisă la scrutinul trecut, din cauza presupuselor opinii pro-ruse. Acest lucru vine la doar câteva zile după ce comisia l-a blocat IAR pe favoritul Georgescu, stârnind indignare pentru suprimarea politică flagrantă”, a susținut Mario Nawfal.

Înaintea acestui mesaj referitor la Diana Șoșoacă, influencerul avusese un alt mesaj în care saluta înscrierea în cursa electorală a lui George Simion și îl prezenta pe Simion drept liderul "celui de-al doilea partid, ca mărime, al României".

Biroul Electoral Central (BEC) a respins sâmbătă, 15 martie, candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale din anul 2025. Perioada de depunere a candidaturilor se încheie în ziua de 15 martie 2025 la ora 24.

Candidatura lui George Simion este și ea contestată, iar această sesizare, referitoare la candidatul George Simion, urmează a fi analizată de BEC în ziua de 16 martie.

🚨🇷🇴ANOTHER ROMANIAN CONSERVATIVE BANNED FROM PRESIDENTIAL RACE—IS THIS THE "FREE" EU?

Romania’s Electoral Commission has just rejected Diana Iovanovici-Șoșoacă’s candidacy, barring yet another conservative candidate from running in the presidential elections.

Șoșoacă had… https://t.co/WHZUvTdy4l pic.twitter.com/7Hf4OwOTB6