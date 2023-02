Fosta câștigătoare la Wimbledon care s-a retras după un meci cu Halep: ”M-am simțit goală pe dinăuntru”

Fosta tenismenă franceză Marion Bartoli (38 de ani), câștigătoare la Wimbledon în 2013 și retrasă din activitate în același an, după un meci cu Simona Halep, a comentat decizia surprinzătoare de a renunța la tenis la numai 28 de ani.

„Am câștigat turneul de la Wimbledon în 2013 și m-am retras, la câteva săptămâni după. Când câștigi un Grand Slam, ești pe vârful lumii și nu vrei să renunți, pentru că, în sfârșit, ai obținut răsplata muncii tale grele.

Mintea mea a vrut să continue, dar corpul meu nu mai putea. Mi-am dedicat întreaga viață pentru a concura cu cele mai bune jucătoare din lume. Orele suplimentare de antrenament și de pregătire fizică mi-au epuizat trupul. Nu mai puteam să continui să joc cu dureri”, a declarat acum Bartoli.

Franțuzoaica a pus capăt carierei după un eșec suferit la Cincinnati, în august 2013, contra Simonei Halep, 3-6, 6-4, 6-1 pentru româncă.

”Mi-am dorit un Grand Slam atât de mult încât mintea mi-a împins corpul până când am câștigat Wimbledon. Dar când am câștigat, în sfârșit, m-am simțit goală pe dinăuntru. Nu am mai avut resursele necesare pentru a mă întoarce pe teren.

A fost dureros, pentru că nu am putut capitaliza peste acea victorie, dar, din fericire, am găsit moda și design-ul. Am obținut o diplomă în modă, din partea Central Saint Martins, în Londra, lucru care mi-a luat atenția de la durere și de la faptul că nu am putut să joc tenis.

Am făcut design-uri pentru Fila de mult timp. Succesul meu din afara terenului m-a ajutat să îmi șterg identitatea anterioară, cea de jucătoare de tenis” a mai spus Marion Bartoli pentru Behind the Racquet.

Ads