„Munca grea va vorbi de la sine” este o minciună, spune un expert în carieră de la Stanford. Cum să obții cu adevărat o mărire de salariu sau o promovare

Autor: Bogdan Atanasiu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 20:04
31 citiri
Angajată care primește indicații de la șefa sa FOTO Unsplash

Probabil ai auzit ideea că, dacă muncești din greu, vei fi răsplătit mai devreme sau mai târziu. Însă succesul rareori vine atât de simplu, spune Jeffrey Pfeffer, expert în leadership și dezvoltare în carieră.

Tinerii, în special, cred adesea că „dacă își fac treaba bine, cineva va observa – lucru care se poate întâmpla sau nu”, explică Pfeffer, autor a 16 cărți, instructor MasterClass și profesor de lungă durată la Universitatea Stanford, specializat în comportament organizațional.

„Ideea că munca grea va vorbi de la sine și că, dacă îți ții capul plecat și respecți regulile, vei reuși.”

„Ești perceput în funcție de felul în care te prezinți”

Dar, dacă îți ții capul plecat, riști doar să fii trecut cu vederea, spune el. Cei mai de succes angajați se diferențiază clar de colegii lor prin faptul că își exprimă deschis dorințele și obiectivele.

„Ești perceput în funcție de felul în care te prezinți”, spune Pfeffer. „Așadar, modul în care te prezinți contează cel puțin la fel de mult ca ceea ce faci efectiv.” Cu alte cuvinte, dacă rămâi tăcut și faci strict ce scrie în fișa postului, există riscul să fii ignorat când vine vorba de măriri sau promovări – mai ales în comparație cu un coleg care ridică mâna pentru proiecte noi și își construiește o relație bună cu șeful.

A ieși în evidență și a vorbi deschis poate fi dificil, mai ales dacă ești timid, rezervat sau extrem de concentrat pe muncă. „Nu contează dacă ești introvertit, extrovertit, orice. Treaba trebuie făcută, nu?”, spune Pfeffer. „Nu e vorba de personalitate, ci de comportament.”

El recomandă să te obișnuiești să îți împărtășești ideile în ședințe, să îți construiești rețeaua profesională – fie prin LinkedIn, întâlniri la cafea sau prânzuri – și să depui un efort intenționat pentru a-ți întări relația cu șeful. Nu te teme să folosești și un pic de apreciere profesională, adecvată mediului de lucru, adaugă el.

„Oamenii din ierarhie sunt cei responsabili pentru cariera ta”

De exemplu, îi poți spune șefului că ai apreciat modul în care a condus o ședință de urgență cu echipa sau îl poți întreba ce sfaturi de carieră îți poate oferi. Chiar și micile gesturi te pot ajuta să rămâi în atenția lui atunci când se gândesc la candidați pentru oportunități noi, spune Pfeffer.

„Nu am nevoie să îmi flatez colegii. Trebuie să fiu atent la șefi”, explică el. „Oamenii din ierarhie sunt cei responsabili pentru cariera ta.”

Pfeffer oferă și un alt sfat pentru a ieși în evidență – într-un mod pozitiv – care nu are legătură directă cu rezultatele muncii tale: îmbracă-te puțin mai elegant și mai profesionist decât cei din jurul tău, pentru a proiecta încredere și un aer de competență.

Acest sfat rezonează cu recomandările similare ale experților în stil Stacey London și Clinton Kelly, care au discutat recent cu CNBC. A fi „atent la garderoba ta” transmite că „probabil vei fi atent și la munca ta”, a spus Kelly.

