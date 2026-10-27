Luca Niculescu afirmă că guvernul "nu dorește în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi”. Totuși, "nu avem toate detaliile", recunoaște premierul

Premierul Luca Niculescu a reiterat, cu prilejul primei sale vizite externe, în Republica Moldova, că noul guvern al României nu dorește în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, sau introducerea unor taxe noi.

Premierul Niculescu a precizat, în ziua de 27 octombrie 2026, că nimeni nu-și dorește în România să existe alte taxe sau alte impozite. Niculescu a explicat că membrii guvernului vor să aducă prosperitate, nu să prelungească austeritatea.

”Apropo de modificări de taxe și impozite, cred că am mai spus-o și astăzi la întâlnirea cu investitorii români, și vreau să le mulțumesc pentru prezența extrem de dinamică pe care o au aici, și extrem de solidă, că acest guvern nu dorește în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi”, a spus premierul României, în conferința de presă comună cu premierul Republicii Moldova.

Luca Niculescu a adăgat: ”Vom avea datele în curând, și atunci ne vom putea pronunța”.

Ads

”Deci nu voi intra în alte detalii, pur și simplu pentru că nu avem toate detaliile răspunsului, dar în mare parte știți care este poziția noastră și nimeni nu-și dorește în România să existe alte taxe, alte impozite. Noi vrem să aducem prosperitate, nu să prelungim austeritatea”, a subliniat premierul Luca Niculescu.

După cum se știe, singurul ministru din Guvernul Bolojan care și-a păstrat funcția în Guvernul Niculescu este ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Ads