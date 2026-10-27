Luca Niculescu afirmă că guvernul "nu dorește în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi”. Totuși, "nu avem toate detaliile", recunoaște premierul

Autor: Mihai Diac
Marti, 27 Octombrie 2026, ora 18:29
407 citiri
Luca Niculescu afirmă că guvernul "nu dorește în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi”. Totuși, "nu avem toate detaliile", recunoaște premierul
Premierul Luca Niculescu - FOTO gov.ro

Premierul Luca Niculescu a reiterat, cu prilejul primei sale vizite externe, în Republica Moldova, că noul guvern al României nu dorește în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, sau introducerea unor taxe noi.

Premierul Niculescu a precizat, în ziua de 27 octombrie 2026, că nimeni nu-și dorește în România să existe alte taxe sau alte impozite. Niculescu a explicat că membrii guvernului vor să aducă prosperitate, nu să prelungească austeritatea.

”Apropo de modificări de taxe și impozite, cred că am mai spus-o și astăzi la întâlnirea cu investitorii români, și vreau să le mulțumesc pentru prezența extrem de dinamică pe care o au aici, și extrem de solidă, că acest guvern nu dorește în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi”, a spus premierul României, în conferința de presă comună cu premierul Republicii Moldova.

Luca Niculescu a adăgat: ”Vom avea datele în curând, și atunci ne vom putea pronunța”.

”Deci nu voi intra în alte detalii, pur și simplu pentru că nu avem toate detaliile răspunsului, dar în mare parte știți care este poziția noastră și nimeni nu-și dorește în România să existe alte taxe, alte impozite. Noi vrem să aducem prosperitate, nu să prelungim austeritatea”, a subliniat premierul Luca Niculescu.

După cum se știe, singurul ministru din Guvernul Bolojan care și-a păstrat funcția în Guvernul Niculescu este ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Mircea Abrudean (PNL): "Nu există nicio grea moștenire, PSD nu trebuie să folosească aceste pretexte pentru a justifica o nouă creștere de taxe"
Mircea Abrudean (PNL): "Nu există nicio grea moștenire, PSD nu trebuie să folosească aceste pretexte pentru a justifica o nouă creștere de taxe"
Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), susține că Guvernul Bolojan a lăsat o „moștenire bună” și avertizează că, pentru Guvernul Niculescu, "nu există nicio grea moștenire,...
PSD invocă „greaua moștenire”, dar e și vina lor. Economist: Același partid s-a prefăcut că-i ajută pe pensionari, creând inflația care le-a făcut viața mai grea
PSD invocă „greaua moștenire”, dar e și vina lor. Economist: Același partid s-a prefăcut că-i ajută pe pensionari, creând inflația care le-a făcut viața mai grea
România preluată de Ilie Bolojan în iunie 2025 venea după un an cu un deficit de 9,2% din PIB și cu majorări de cheltuieli permanente consemnate chiar de cabinetul Ciolacu. În contrast,...
#marire taxe impozite, #impozite Romania, #impozite Guvern, #cresterea taxelor, #luca niculescu, #guvernul niculescu, #guvernul niculescu investit parlament , #stiri taxe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali, la inmormantarea lui Viorel Paunescu: "Pentru mine, e o lectie. Regret ca nu este acum unde trebuia sa fie"
Adevarul.ro
Fiul lui Donald Trump, partida de vanatoare in Mongolia alaturi de un oligarh rus din cercul apropiatilor lui Putin
DigiSport.ro
De mana cu iubita sa, Lamine Yamal a fost abordat de o alta femeie si ce a urmat face inconjurul lumii
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scade prețul gigacaloriei de la 1 noiembrie, scad și facturile. Cine sunt consumatorii care vor plăti facturi mai mici până în primăvară
  2. Mircea Abrudean (PNL): "Nu există nicio grea moștenire, PSD nu trebuie să folosească aceste pretexte pentru a justifica o nouă creștere de taxe"
  3. Apple poate verifica acum unele iPhone-uri returnate fără să deschidă cutia
  4. Instituțiile publice din România au interdicție la software rusesc până în 2035
  5. Luca Niculescu afirmă că guvernul "nu dorește în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi”. Totuși, "nu avem toate detaliile", recunoaște premierul
  6. ApiFirme.dev: datele fiscale ale clienților tăi, într-un singur loc
  7. Termocentrala Turceni rămâne fără Grupul 5 după o avarie la cazan. Reparații la fiecare 4-6 săptămâni în lipsa investițiilor
  8. Avocatul Piperea avertizează că impozitele pe locuințe ar putea crește chiar și de 25 de ori de la 1 ianuarie. "Este evident că destinul acelor familii este evacuarea"
  9. TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Abonați record, umbriți de riscul SpaceX
  10. Ce venituri sunt necesare pentru ca o familie formată din doi adulți și doi copii să trăiască decent în România. Pe ce se cheltuie cei mai mulți bani ANALIZĂ

Ultimele emisiuni

Acum 28 minute

Ziare.com Fara Filtru, cu Alice Stroescu,
Fără Filtru Ep. 98 - Minorii nu vor mai putea închiria trotinete electrice în București