"Am crescut de la 8.400 la 14.500." Ce răspund românii când sunt întrebați dacă au primit anul ăsta măriri de salarii

Într-un context economic marcat de scumpiri și inflație, mulți angajați resimt că banii nu mai ajung la fel de ușor pentru cheltuielile zilnice. Perspectivele de creștere a salariilor par reduse, iar nemulțumirile legate de puterea de cumpărare se fac tot mai auzite. Frustrările celor care se confruntă cu costuri în creștere, fără semne clare că veniturile le vor urma ritmul sunt subiect de discuție în mediul online.

"Ați primit anul ăsta măriri de la corporații?"

Recent, o discuție pe această temă a fost deschisă pe Reddit.

"Ați primit anul ăsta măriri de la corporații? Dacă da, cât la sută. Dacă nu sau micșorări salariale - e ok", a întrebat un utilizator în comunitatea programatorilor români de pe Reddit.

"Mi-au mărit zilele libere neplătite"

Întrebarea sa a strâns aproape 200 de comentarii.

Unii fac haz de necaz.

"Salariu mai mic cu 500 de lei, față de decembrie. Aia am primit. A și era să uit. Promisiunea că nu voi mai primi măriri pe termen nelimitat de timp."

"Mi-au mărit zilele libere neplătite."

"M-am uitat ca o comparație și câștig mai puțin ca acum 3 ani."

"Am crescut de la 8.400 la 14.500"

Singura soluție reală pentru creșteri consistente de salariu pare să rămână schimbarea locului de muncă.

"Eu am schimbat compania în primăvară. Am crescut de la 8.400 la 14.500."

"Bravo, la fel și eu. De la 8000 la 14000."

"Nu, nu am primit și mă îndoiesc că voi primi anul ăsta, la cum arată lucrurile."

"Da da, mi-a mărit lista de responsabilități. Vorbeai de bani? Am râs."

"Nu, dar am primit zile libere. Nelimitat."

"Au mărit brutul să avem același net ca înainte de scutirea de impozit. Am primit și 6% mărire."

"Am cerut și nu mi-au dat, așa că am schimbat firma. Cu ocazia asta, mi-am mărit singur salariul cu ~60%."

"Am primit o scădere de 1100 lei și o promisiune că poate se vor face niște compensații, a rămas la capitolul de promisiune."

"Da. Semnificativ. Am primit și responsabilități extra, dar noh."

"Am primit mărire 3% în aprilie și am fost disponibilizat în august."

"Nu, dar ne-au mărit numărul de zile de mers la birou. Ca să cheltuim și mai mulți bani și să avem și mai puțin timp liber."

"Nu, al doilea an la rând ne-au anulat măririle salariale."

