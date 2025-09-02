"Am crescut de la 8.400 la 14.500." Ce răspund românii când sunt întrebați dacă au primit anul ăsta măriri de salarii

Autor: Bogdan Atanasiu
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 13:04
859 citiri
"Am crescut de la 8.400 la 14.500." Ce răspund românii când sunt întrebați dacă au primit anul ăsta măriri de salarii
Unele companii au oferit ajustări salariale FOTO Pexels

Într-un context economic marcat de scumpiri și inflație, mulți angajați resimt că banii nu mai ajung la fel de ușor pentru cheltuielile zilnice. Perspectivele de creștere a salariilor par reduse, iar nemulțumirile legate de puterea de cumpărare se fac tot mai auzite. Frustrările celor care se confruntă cu costuri în creștere, fără semne clare că veniturile le vor urma ritmul sunt subiect de discuție în mediul online.

"Ați primit anul ăsta măriri de la corporații?"

Recent, o discuție pe această temă a fost deschisă pe Reddit.

"Ați primit anul ăsta măriri de la corporații? Dacă da, cât la sută. Dacă nu sau micșorări salariale - e ok", a întrebat un utilizator în comunitatea programatorilor români de pe Reddit.

"Mi-au mărit zilele libere neplătite"

Întrebarea sa a strâns aproape 200 de comentarii.

Unii fac haz de necaz.

"Salariu mai mic cu 500 de lei, față de decembrie. Aia am primit. A și era să uit. Promisiunea că nu voi mai primi măriri pe termen nelimitat de timp."

"Mi-au mărit zilele libere neplătite."

"M-am uitat ca o comparație și câștig mai puțin ca acum 3 ani."

"Am crescut de la 8.400 la 14.500"

Singura soluție reală pentru creșteri consistente de salariu pare să rămână schimbarea locului de muncă.

"Eu am schimbat compania în primăvară. Am crescut de la 8.400 la 14.500."

"Bravo, la fel și eu. De la 8000 la 14000."

"Nu, nu am primit și mă îndoiesc că voi primi anul ăsta, la cum arată lucrurile."

"Da da, mi-a mărit lista de responsabilități. Vorbeai de bani? Am râs."

"Nu, dar am primit zile libere. Nelimitat."

"Au mărit brutul să avem același net ca înainte de scutirea de impozit. Am primit și 6% mărire."

"Am cerut și nu mi-au dat, așa că am schimbat firma. Cu ocazia asta, mi-am mărit singur salariul cu ~60%."

"Am primit o scădere de 1100 lei și o promisiune că poate se vor face niște compensații, a rămas la capitolul de promisiune."

"Da. Semnificativ. Am primit și responsabilități extra, dar noh."

"Am primit mărire 3% în aprilie și am fost disponibilizat în august."

"Nu, dar ne-au mărit numărul de zile de mers la birou. Ca să cheltuim și mai mulți bani și să avem și mai puțin timp liber."

"Nu, al doilea an la rând ne-au anulat măririle salariale."

Româncă jefuită la all-inclusive: ”Au luat din geamantanul închis cu lacăt. Se fură puțin și de la mai mulți”
Româncă jefuită la all-inclusive: ”Au luat din geamantanul închis cu lacăt. Se fură puțin și de la mai mulți”
Turcia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile despre concediile petrecute acolo abundă pe rețelele de socializare. Astfel, pe contul de...
România și mitul invaziei străinilor
România și mitul invaziei străinilor
Până la urmă instigarea la luptă împotriva străinilor care muncesc la noi în țară a dat roade. Un tânăr de 20 de ani a lovit un nepalez. Povestea o știe toată lumea așa că nu o mai...
#mariri salarii, #romani, #2025 , #salariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
ObservatorNews.ro
Un barbat din Prahova si-a batut amanta si apoi a dat cu masina peste ea. Politistii au identificat agresorul
DigiSport.ro
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E asteptat in curand sa semneze!"

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câte miliarde de dolari datorează statul magistraților. Banii pe care și i-au acordat singuri echivalează cu 0,57% din PIB
  2. "Am crescut de la 8.400 la 14.500." Ce răspund românii când sunt întrebați dacă au primit anul ăsta măriri de salarii
  3. Un vicepreședinte PE dezvăluie un atac „feroce” ce are ca scop distrugerea Uniunii Europene. „Europa este tot ceea ce dictatorii lumii urăsc mai mult”
  4. Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
  5. Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
  6. Au uitat să șteargă dovezile și s-au dat de gol că îi ajută pe ruși. Ce au găsit ucrainenii într-o dronă doborâtă VIDEO
  7. România intră în istorie. Cum s-a realizat la Măgurele un pas decisiv spre transformarea luminii în materie
  8. Apartamentul mai mic decât o celulă de închisoare. „Acestea sunt practic IMPOSIBIL de obținut. La fel de bine ai cumpăra un bilet la loto” VIDEO
  9. Femeie de 57 de ani, bătută și apoi călcată cu mașina de amant. Agresorul a fugit de la locul accidentului
  10. Româncă jefuită la all-inclusive: ”Au luat din geamantanul închis cu lacăt. Se fură puțin și de la mai mulți”